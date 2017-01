LANTECH Aviation IT Services GmbH ist seit Oktober 2016 nun auch Mitglied im GATE...

(PresseBox) - Die LANTECH Aviation IT Services GmbH ist nun seit Oktober 2016 offizielles Mitglied im GATE (GERMAN AIRPORT TECHNOLOGY&EQUIPMENT), welches die Quelle für Produkte und Services der besten deutschen Hersteller für die Luftfahrtindustrie weltweit darstellt.

Als Aviation IT-Dienstleistungsspezialist kann die LANTECH Aviation IT Services GmbH seinen Kunden der Luftfahrtbranche ein hohes Maß an Kompetenz und Zuverlässigkeit bieten. Zumal gerade die über 20-jährige Erfahrung der LANTECH Group-Mitarbeiter in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen prädestiniert dafür ist, hochkomplexe, kundenoptimierte und hoch verfügbare Produkte und Leistungen zur Verfügung zu stellen. Und das an den Standorten Klingenberg und Berlin.

Durch die GATE Alliance Mitgliedschaft kann die LANTECH Aviation IT Services GmbH ihre Kompetenzen durch den Kontakt zu anderen Mitgliedern noch mehr erweitern und auf breitgestreute Erfahrungen, die in den Arbeitsgruppen besprochen werden, in der Luftfahrtbranche zurückgreifen.

Die Aviation IT-Kompetenzen sind:

ALTEA (Anforderungsmanagement)

Baggage Reconciliation System / Lost & Found (Betreuung)

Displaysysteme (Betreuung)

ELWIS (Störungsbeseitigung / Support)

RTC (Messagedeamonbetreuung)

SITA DCS (Betreung & Loadsheeterstellung)

SITA LIAISON (Clientinstallation)

SITA SFEB (Smart Front End Basic)

SITATEX (Gatewaybetreuung)

Unisys (InfoConnect Clientinstallation)

Zeiterfassungsterminals (Aufbau / Einrichtung)

Proprietäre Anwendungen

Voucher Software

Abrechnungsprogramme zwischen Airline und Ground Handler

Aviation IT-Lösungen und - Services:

Airportmap & Direct Communication

GPS Tracking und Visualisierung

Enterprise Service Bus

Beratung



Projektierung / Projektleitung

Managed Services

Implementierung / Wartung

Outsourcing / Outtasking

Schulungen

Wer sich für Produkte, Services und Solutions der LANTECH Aviation IT Services GmbH entscheidet, der wählt innovative, zukunftssichere und passgenaue IT-Lösungen und erhält das gute Gefühl, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben.

http://www.lantech-aviation.de





