Abläufe optimieren, Handlungsfähigkeit und Teilhabe bewirken: das ist moderne Ergotherapie

(ots) - Gesundheit macht zufrieden. Bedeutet im

Umkehrschluss, dass Krankheit unzufrieden macht. Tatsächlich haben

Krankheit oder Beeinträchtigung als Dauerzustand oftmals zur Folge,

dass die betroffenen Menschen ihr Leben nicht oder nicht mehr so

führen können, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Und darunter

leiden. "Die Aspekte 'Teilhabe' und 'selbstbestimmt leben' sind Dreh-

und Angelpunkt in der Ergotherapie. Oder anders formuliert, bringen

wir Ergotherapeuten Patienten schnellst- und bestmöglich dazu, ihr

Leben und ihren Alltag (wieder) zu bewerkstelligen.", erläutert die

Ergotherapeutin Gaby Kirsch, DVE (Deutscher Verband der

Ergotherapeuten e.V.), weswegen Ärzte Ergotherapie bei nahezu allen

Erkrankungen begleitend oder als einzige Therapieform verordnen.



Das Gesundheitswesen ist geprägt von Reformen und entsprechend

unterliegen auch die Akteure in diesem Bereich einem ständigen

Wandel. Dabei gibt es wohl kaum eine Berufsgruppe, die ihr Berufsbild

so kontinuierlich verändert und optimiert hat, wie die

Ergotherapeuten. Ergotherapie kommt inzwischen fast überall zum

Einsatz. Denn Ergotherapeuten befähigen Betroffene, die eine

körperliche, geistige oder seelische Einschränkung haben, ihre

Alltagsaktivitäten ausführen zu können.



Ergotherapeutisch vorgehen: gezielt befragen - empathisch zuhören



Wer in die Ergotherapie kommt, lernt als Erstes, dass er in seiner

Gesamtheit im Mittelpunkt steht. Mitsamt seinen Alltagsthemen,

Wünschen und Zielen, seinen Fähigkeiten und Ressourcen. Und er

erfährt auch, dass Ergotherapeuten eine der wenigen Berufsgruppen

sind, die das Gespräch, das auf Menschen eingehen, in den Vordergrund

stellen. Doch sind die Behandlungseinheiten in der Ergotherapie

beileibe keine Plauderstunden. Mithilfe ausgeklügelter, sehr ins

Detail gehender Fragebogen lassen sich Ergotherapeuten den Alltag



ihres Gegenübers schildern und fertigen daraus gemeinsam mit dem

Patienten ein Alltagsprofil. "Warum mach ich das?", fragt die

Ergotherapeutin Gaby Kirsch und löst auf: "Die Patienten reflektieren

so ganz systematisch, wie der Tag und die Woche aussehen, welchen

Aktivitäten sie nachgehen, welche Handlungen stattfinden. Und wie das

im Einzelnen klappt und welche Handlungen und Betätigungen von

welcher Bedeutung sind." Oberflächlich betrachtet, hört sich dies

vielleicht banal an. Ist es aber nicht. Denn es geht auch darum

herauszufinden, was die Persönlichkeit des Betroffenen ausmacht. Da

ist das Geschick des Ergotherapeuten gefragt, Zwischentöne zu hören,

Leidenschaften zu erkennen und weiter nachzuhaken. Hat dieser Mensch

durch eine Einschränkung oder einen Unfall eine Rolle verloren, über

die er sich zum großen Teil identifiziert, die ihn mit Glück erfüllt?

Dann ist es ein Anliegen, ein Ziel, dies wieder ausleben zu können.

So, dass er seine Rolle im Leben wieder einnehmen, handlungsfähig

werden und sich gesund und zufrieden fühlen kann.



Aus und in der Ergotherapie-Praxis



Die Ergotherapeutin Kirsch hat in ihrer langjährigen Praxis schon

unzähligen Patienten mit den unterschiedlichsten Anliegen und Zielen

dazu verholfen, sich trotz Einschränkungen wieder glücklich und als

Teil der Gesellschaft zu fühlen. So erzählt sie zum Beispiel von

einem passionierten Radfahrer, den sie nach einem Schlaganfall mit

einer bleibenden Gleichgewichtsstörung betreut hat. Was anfangs

unmöglich schien - und sogar von den Ärzten negiert wurde - hat ihre

ergotherapeutische Intervention tatsächlich bewirkt: Der Mann konnte

nach vielen Wochen Coaching und intensivem Training wieder mit dem

Fahrrad zum Einkaufen und zur Arbeit fahren; sogar Fahrradausflüge

mit Freunden wurden im Lauf der Zeit wieder möglich. "Ich habe meist

vor Ort, mit seinem dafür neu erworbenen und nicht mehr so

sportlichen Fahrrad mit ihm geübt. Zuerst auf unbefahrenen Wegen

sicheres Auf- und Absteigen trainiert und auch 'wie geh ich mit dem

gestörten Gleichgewichtssinn um'. Derart gewappnet, wuchs die

Sicherheit, er konnte sich immer weiter in den regulären

Straßenverkehr begeben.", legt die Ergotherapeutin den großen

Unterschied der Ergotherapie zu anderen Disziplinen dar, wo

beispielsweise Fahrradfahren auf dem Fahrradergometer geübt wird. Was

aber andere Effekte hat wie beispielsweise Muskelaufbau. Ein weiterer

Faktor, den vor allem Ergotherapeuten berücksichtigen, ist das

Einbeziehen des Umfeldes. In diesem Fall also Fahrrad,

Straßenverkehr, Umgang mit Stresssituationen und anderen auch

physikalischen Gegebenheiten wie 'das Fahrrad wackelt',

Ausweichmanöver und so weiter. Das lässt sich nur praktisch üben, an

der Seite und in der Sicherheit, die Ergotherapeuten mit ihrem

professionellen Coaching bieten.



Handlungsabläufe untersuchen



Gesunde Menschen tun einfach das, was sie so tun wollen und müssen

- und in der Regel beherrschen sie das ja auch. Bei Menschen mit

körperlichen, seelischen oder geistigen Einschränkungen ist das

anders. "Bei den Patienten, die zu mir in die Ergotherapie kommen,

ist es so, dass sie sich wünschen, eine bestimmte Handlung (wieder)

ausführen zu können. Setzen wir uns dann, so wie es die typischen,

ergotherapeutischen Vorgehensweisen vorsehen, detailgenau mit

Handlungen und einzelnen Tätigkeiten auseinander, erhalten wir oft

verblüffende Erkenntnisse.", lässt Gaby Kirsch weitere Einblicke in

die tägliche Praxis von Ergotherapeuten zu. Das kleinschrittige

Zerlegen von Handlungen wie Einkaufen, Kochen, zur Arbeit fahren und

weiteren Tätigkeiten des Alltags bringt erst zutage, wo es wirklich

'klemmt'. Und das ist manchmal nur ein einziger Teilbereich aus dem

gesamten Handlungsablauf, oder die Art und Weise, wie sich jemand

angewöhnt hat, etwas zu tun, die verhindern, dass ein Patient

selbstständig eine für ihn wichtige Handlung ausführen kann. Und

genau für diesen Teil finden Ergotherapeut und Patient gemeinsam eine

Lösung. Die beispielsweise sein kann, aus dem sozialen Umfeld Hilfe

zu erbitten. Oder Hilfsmittel zu verwenden, oder Abläufe umzustellen

und somit im Sinne des Patienten zu optimieren.



Die Ergotherapeuten vor Ort halten Informationsmaterial zu den

vielfältigen Themen und Möglichkeiten der Ergotherapie bereit. Der

DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.) bietet die

Möglichkeit, Ergotherapeuten in Wohnortnähe zu finden:

https://dve.info/ergotherapie/therapeutensuche.







Pressekontakt:

Angelika Reinecke, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DVE e.V.

Telefon: 033203 - 80026, E-Mail: a.reinecke(at)dve.info



Original-Content von: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.01.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1450225

Anzahl Zeichen: 7344

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.

Stadt: Karlsbad





Diese Pressemitteilung wurde bisher 17 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung