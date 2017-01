iWelt AG erweitert Führungsteam

(firmenpresse) - Die iWelt AG hat mit Dr. Andreas Jahn eine qualifizierte Persönlichkeit für die zukunftsgerichtete Expansion und Optimierung der Geschäftsbereiche gewonnen. Als COO, Chief Operations Officer, wird er das Marketing und den Vertrieb ausbauen sowie die internen Betriebsprozesse optimieren.

Dr. Andreas Jahn bekleidete zuletzt verschiedene Management-Positionen bei T-Systems. Außerdem war er als COO und Mitglied der Geschäftsführung bei iSolutions, einem mittelständischen Software-Entwicklungsunternehmen, sowie bei Zimory, einem Berliner Start-Up im Bereich Cloud-Services, tätig. Dr. Andreas Jahn ist promovierter Volkswirt und verfügt über einen MBA Abschluss der Kellogg School of Management in Chicago.

Mit diesen Veränderungen wird die iWelt AG den bisher beschrittenen Weg als kompetenter Partner für den Mittelstand fortsetzen. Lösungen rund um den Bereich E-Commerce und Rechenzentrumsdienstleistungen sollen weiter ausgebaut und national vermarktet werden.





http://www.iwelt.de



Die iWelt AG betreut Business-Kunden in Unterfranken und dem gesamten Bundesgebiet in den Bereichen Internet und Kommunikation. Das Unternehmen bietet professionelle Service-Leistungen rund um Internet- und Datendienste in den Bereichen Websites & E-Business, Apps & Mobiles Internet sowie Hosting & Domains. Dabei garantiert die Zugehörigkeit zur Krick Unternehmensfamilie den iWelt-Kunden Beständigkeit, Dauerhaftigkeit und Investitionssicherheit. Mit rund 450 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst ist die Krick Unternehmensfamilie (www.krick.com) mit Sitz in Eibelstadt bundesweit aktiv.

Mehr Informationen zur iWelt AG finden Sie unter www.iwelt.de

