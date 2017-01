TIMM THALER von Andreas Dresen feiert "besonders wertvollen" Kinostart/Kinostart mit höchstem Prädikat auch für die europäische Koproduktion FAMILIENFILM und das deutsche Drama DIE ABMACHUNG

(ots) - Bereits in zwei erfolgreichen TV-Serien wurde

James Krüss' Geschichte von dem Jungen mit dem unbeschwerten Lachen,

das er aus Not an den Teufel verkauft und mit Hilfe seiner Freunde

wieder zurückgewinnt, verfilmt. Nun hat Andreas Dresen aus diesem

Stoff mit TIMM THALER ODER DAS VERKAUFTE LACHEN (Start: 2. Februar)

einen großen Kinofilm geschaffen. "Alle Gewerke wirken in diesem Film

auf das Vortrefflichste zusammen: eine meisterhafte Kamera trifft auf

tolle Motive, phantastische Bauten und hervorragende Kostüme.

Hervorzuheben sind auch die perfekte Animation der clownesken Ratten

sowie die üppig ausgestatteten und hervorragend inszenierten Szenen

auf der Pferderennbahn, im Luxushotel und im Schloss von Lefuet." Die

fünfköpfige FBW-Expertenrunde verleiht diesem überzeugenden und

begeisternden Familienfilm einstimmig das höchste Prädikat "besonders

wertvoll". Auch die Jugend-Filmjury der FBW empfiehlt den Film für

junge Zuschauer ab acht Jahren.



Eigentlich sollte es für die ganze Familie eine schöne

Weihnachtszeit werden. Die Eltern fahren auf eine Kreuzfahrt, die

Kinder haben die Wohnung für sich. Doch sowohl für die Urlauber als

auch für die Daheimgebliebenen läuft die Situation schon bald aus dem

Ruder. Regisseur und Drehbuchautor Olmo Omerzu gelingt mit

FAMILIENFILM (Start: 2. Februar) ein eindringliches Familienporträt.

In ihrem Gutachten zum Prädikat "besonders wertvoll" schreibt die

FBW-Jury: "Olmo Omerzu zeigt mit FAMILIENFILM großes europäisches

Autorenkino, in dem jeder Schnitt und jeder Übergang stimmt. Die

Geschichte, die in Prag angesiedelt ist, könnte in fast jeder

europäischen Stadt spielen. Olmo Omerzu vertraut seiner Geschichte,

er lässt geschlossene Erzählblöcke stehen, ohne diese bis ins letzte

Detail auszuerzählen. Die jugendlichen Schauspieler sind hervorragend

gecastet und geführt. Auf höchstem Niveau sind auch die Tonebene und



die handverlesene Musik, die nie dazu benutzt wird, zusätzliche

Dramatik aufzubauen. Die Ausstattung ist durchweg stimmig. Ein Film

voller großartiger Bilder und emotionaler Momente".



Alles beginnt mit einer harmlosen Abmachung: Stine braucht

jemanden, um ihr baufälliges Haus zu reparieren. Doch Geld hat sie

dafür keins. Roger, den Stine gerade erst kennengelernt hat, schlägt

vor, ihr zu helfen. Bezahlen könne sie ihn später. Für Stine, die

Witwe und alleinerziehend ist, kommt dieses Angebot genau richtig.

Bald schon kommt dazu eine gewisse sexuelle Anziehung hinzu und Roger

und Stine werden ein Paar. Doch je mehr Zeit vergeht, desto mehr

wünscht sich Stine wieder mehr Freiraum. Doch das will Roger nicht

akzeptieren. Sehr geschickt entwickelt Autor und Regisseur Peter

Bösenberg in DIE ABMACHUNG (Start: 9. Februar) aus einer alltäglichen

Situation ein sich immer weiter zuspitzendes, nervenaufreibendes

Psycho-Drama. Die Jury der FBW lobt in ihrem Gutachten die Stringenz

der Geschichte und die geschickt gelegten falschen Fähren. Die Jury

hebt ebenfalls lobend das Spiel der Hauptdarsteller Stine Stengade

und Alex Brendemühl hervor. Eine weitere "Hauptrolle" sieht die Jury

im Setdesign des Hauses "als Sinnbild der bürgerlichen Existenz, das

sich in seiner Reparaturbedürftigkeit geradezu anbietet für Rogers

mannigfache Aktionen und Attacken" und von der Kamera "exzellent in

Szene gesetzt" wird. Für die Jury der FBW ist DIE ABMACHUNG

"intelligenter Thriller und intensives Psycho-Drama zugleich". Sie

zeichnet den Film mit dem Prädikat "besonders wertvoll" aus.



Prädikatsfilme vom 2. bis 9. Februar 2017



Timm Thaler oder das verkaufte Lachen



Kinder- und Jugendfilm, Literaturverfilmung, Spielfilm.

Deutschland 2016.



Kein Lachen ist so schön und so ansteckend wie das von Timm

Thaler. Zusammen mit seinem Vater wohnt der lebhafte Junge in einer

engen Siedlung in Berlin. Jeden Sonntag gehen die beiden zur

Rennbahn. Die gemeinsamen Pferdewetten sind zwar nicht von Erfolg

gekrönt, machen aber trotzdem großen Spaß. Doch eines Tages ändert

sich Timms Leben schlagartig: Sein Vater stirbt und Timm kann ihm

nicht einmal einen anständigen Grabstein kaufen. Also möchte er noch

einmal auf der Rennbahn sein Glück versuchen. Dort wartet schon der

reiche und geheimnisvoll wirkende Geschäftsmann Lefuet auf ihn. Er

schlägt ihm ein Geschäft vor: Von nun an soll Timm immer Glück im

Spiel haben. Keine Wette soll er mehr verlieren, nie mehr unter

Geldsorgen leiden. Dafür verlangt Lefuet nur eine Gegenleistung: Timm

soll ihm sein Lachen geben. Nach kurzer Bedenkzeit willigt Timm ein,

merkt aber bald, dass ein Leben ohne richtige Freude kein Leben ist.

Und so ist er entschlossen, sein Lachen wiederzugewinnen. Basierend

auf der Romanvorlage von James Krüss erzählt Regisseur Andreas Dresen

auf wundervoll fantasie- und liebevolle Weise die Geschichte des

Jungen, der sein Lachen verkaufte. Dadurch, dass der Film im Berlin

der 1930er Jahre spielt, entsteht ein nostalgischer und verspielter

Look von klassischen Kinder- und Jugendfilmen, und nichts destotrotz

ist das Abenteuer spannend erzählt, wenn auch stets kindgerecht und

mit genügend Zeit auch für jüngere Zuschauer, der Geschichte zu

folgen. Die Kulissen, das Setting, die Kostüme und die Maske sind

herausragend, auch die Kamera von Michael Hammon fängt wunderbare

Bilder ein. Mit seiner einnehmend unschuldigen Art und seiner

positiven Ausstrahlung scheint Arved Friese als Timm Thaler eine

ideale Besetzung, und auch dem restlichen Cast, ob Justus von

Dohnanyi, Charly Hübner, Andreas Schmidt, Axel Prahl oder auch Jule

Hermann als Timms beste Freundin Ida, ist anzumerken, mit wieviel

Lust und Laune alle am Werk waren. Dass das Gute immer über das Böse

siegt, wenn man Freunde hat und zusammenhält, ist nur eine der

positiven Botschaften, die sich wie ein roter Faden durch die

fantasievolle und mitreißende Geschichte zieht. Andreas Dresen ist

eine wunderbare Neuverfilmung von TIMM THALER gelungen, die in all

ihren Facetten auf ganzer Linie begeistert. Ein herrlich charmantes

und zauberhaftes Kinovergnügen für die ganze Familie.



Familienfilm



Spielfilm, Drama. Deutschland; Frankreich; Tschechien; Slowenien

2015.



Für eine wohlhabende tschechische Familie gerät der

Weihnachtsurlaub zur Zerreißprobe. Während die Eltern bereits vor der

Küste Thailands in ihrer Privatjacht segeln, genießen die Kinder ihre

neugewonnene Freiheit im Luxusapartment zuhause in Prag. Der

15-jährige Erik bandelt mit der besten Freundin seiner älteren

Schwester Anna an. Dabei wird ihm jedoch bald bewusst, dass er für

sie nicht mehr ist als bloßer Zeitvertreib. Probleme gibt es zudem in

der Schule. Nachdem die Eltern auf einmal nicht mehr auf die Anrufe

der Kinder reagieren, rechnen alle mit dem Schlimmsten. Als Erik auch

noch mit Nierenversagen in der Notaufnahme landet, droht die

Situation vollends im Chaos zu versinken. Regisseur und Drehbuchautor

Olmo Omerzu gelingt ein eindringliches Familienporträt, das sich auf

den Spuren großer europäischer Autorenfilmer bewegt. Fernab von

gängigen Osteuropa-Klischees präsentiert er eine Familie der Prager

Oberschicht, deren innere Konflikte eine visuelle Entsprechung in den

kühlen Bildern von Kameramann Lukás Milota finden. Poetische Momente

findet Omerzu in der Gegenüberstellung menschlicher Passivität mit

dem Auflehnen des fünften Familienmitglieds, Border Collie Otto,

gegen die Naturgewalten. Neben der exquisiten Kameraarbeit und der

durchdachten Entwicklung der Geschichte besticht FAMILIENFILM aber

auch durch das naturalistische Spiel vor allem seiner jungen Akteure,

das auch ohne lange Dialoge überzeugen kann. FAMLIENFILM ist ein

besonders wertvoller Film für Cineasten jeden Alters.



Die Abmachung



Drama. Deutschland 2014.



Nach dem Tod ihres Mannes lebt Stine allein mit ihrer Tochter

Stefanie in einem Haus, das an allen Ecken und Enden repariert werden

müsste. Das Dach ist undicht, die Heizung funktioniert nicht, der

Parkettboden ist locker. Doch Stine hat kein Geld, um das Haus auf

Vordermann bringen zu lassen. Als Roger, den sie gerade erst

kennengelernt hat, ihr anbietet, die Reparaturen quasi für umsonst zu

erledigen, willigt sie ein. Doch Roger und sein Sohn Kevin halten

sich irgendwann nur noch im Haus von Stine auf, und machen sich durch

immer neu kreierte Baustellen unverzichtbar, bis Stefanie ihre Mutter

beschwört, die beiden endlich vor die Tür zu setzen. Aber Roger will

sich nicht mehr "ausladen" lassen. Eine Abmachung ist eine Abmachung

... Was ganz harmlos beginnt, entwickelt sich in dem 90minütigen

Drama von Regisseur Peter Bösenberg zu einem nervenzerreißenden

Psycho-Spiel. Neben den großartigen Darstellern, allen voran die

dänische Schauspielerin Stine Stengade in der Hauptrolle, ist es vor

allem das Haus, welchem eine tragende Rolle zukommt. Detailgetreu

ausgestattet und mit einer sehr guten Kamera exzellent in Szene

gesetzt spiegelt es mehr und mehr Stines Hilflosigkeit wider, mit der

sie Rogers Verhalten entgegentritt. Immer alptraumhafter entwickelt

sich die Handlung, die so beiläufig mit einer ganz gewöhnlichen

Alltagssituation beginnt. Und dank eines ausgeklügelten und klugen

Drehbuchs kippt die Stimmung in manchen Szenen fast unmerklich, bis

auch der Zuschauer spürt, dass es nun zu spät ist, um umzukehren. DIE

ABMACHUNG ist intelligent gemachter Thriller und Psycho-Drama

zugleich. Packend bis zum Schluss.



http://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_abmachung







