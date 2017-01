Ammerländer Versicherung ergänzt Hausratversicherung um Konditionsdifferenzdeckung

Änderungen zum 01. Februar // Konditionsdifferenzdeckung: Neukunden profitieren bei Wechsel schon vor Vertragsende der bestehenden Hausratversicherung

Ammerländer Versicherung (VVaG)

(firmenpresse) - Westerstede – Die Ammerländer Versicherung (AV) ändert ihre Hausratversicherung. Ab sofort kann im Produkt Excellent auf Wunsch eine Konditionsdifferenzdeckung vereinbart werden. In zwei Premiumtarifen kommen neue Leistungen hinzu. Außerdem sinken die Prämien in einigen Städten.



Wer entdeckt, dass seine Hausratversicherung veraltet ist und die enthaltenen Leistungen nicht mehr ausreichen, möchte das gerne sofort ändern. Schließlich will das eigene Hab und Gut passend abgesichert sein. Das Problem: Oft lässt das reguläre Vertragsende noch Monate auf sich warten. Auch wenn sich sofort ein Versicherer mit leistungsstärkerer Hausratversicherung findet, bleibt es bis dahin bei der mangelhaften Absicherung. Es sei denn, der neue Versicherer bietet eine Konditionsdifferenzdeckung. Ab dem 01. Februar 2017 kann diese für das Hausrat-Produkt Excellent der AV optional vereinbart werden. Kunden, die sich für das Produkt entscheiden, profitieren auf diese Weise schon vor dem Ende des gekündigten Vertrags vom umfangreicheren Versicherungsschutz der AV.



Im Ernstfall kann dieser Service vor finanziellen Schäden bewahren. Ein Beispiel ist der Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto. In vielen Hausrat-Produkten ist dieser zwar inbegriffen, allerdings in eingeschränkter Form. Viele Versicherer grenzen Ort, Zeit sowie gestohlene Gegenstände ein. Ist das Auto beispielsweise in der Zeit zwischen 22 und sechs Uhr auf einem nicht bewachten Parkplatz aufgebrochen und das Handy gestohlen worden, greifen viele Verträge nicht. Derartige Fälle deckt die Hausratversicherung der AV deutschlandweit zu jeder Zeit ab. Ausgenommen ist nur der Diebstahl von Wertsachen. Bei Abschluss des Produktes Excellent profitieren Neukunden durch die Konditionsdifferenzdeckung also von dieser und anderen Leistungen der AV.



Darüber hinaus wurden zwei Hausrat-Produkte durch neue Leistungseinschlüsse ergänzt. Der Excellent-Schutz beinhaltet automatisch den Hausrat in Einliegerwohnungen, auch wenn sie vermietet sind. Zudem sind Schäden an Gefriergut auch infolge von technischem Geräteversagen versichert. Sowohl im Produkt-Excellent als auch im Exclusiv-Schutz sind im Internet gekaufte und lokal abgespeicherte Musikdateien und Videos mitversichert. Gehen diese beispielsweise durch einen Brand verloren, weil das Notebook zerstört ist, greift die Hausratversicherung der AV. Auch Schäden durch Fehlalarm von Rauchmeldern sind abgedeckt. Kosten, zum Beispiel weil die Feuerwehr die Wohnungstür aufbrechen musste, werden so abgefangen.



Zudem sind in einigen Gebieten die Prämien gesunken. Das ergibt sich aus Anpassungen der Tarifzonen sowie Beitragssenkungen und machen sich etwa in Hamburg, Kiel und Augsburg bemerkbar. Unverändert günstig bleibt die AV in München, Frankfurt am Main und Bremen.







Die Ammerländer Versicherung (AV) ist ein bundesweit tätiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG), gegründet 1923 im niedersächsischen Westerstede. Als solcher ist die AV ihren Kunden in besonderem Maße verpflichtet. In diesem Sinne bietet die AV Kunden in den Bereichen Fahrrad-Vollkasko, Hausrat und Glas, Haftpflicht, Unfall und Wohngebäude umfassenden, leistungsstarken Versicherungsschutz.

