Gemeinsam Kundennähe leben - 35 Jahre Tischlerei Kötter und Salamander

Wolfgang Sandhaus gratuliert der Tischlerei Kötter zu 35 gemeinsamen Jahren

(firmenpresse) - Für 35 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankte sich die Salamander Industrie-Produkte GmbH (www.sip-windows.com), einer der führenden europäischen Systemgeber und Hersteller von energiesparenden Qualitätsfenstersystemen aus Kunststoff, bei der Tischlerei Kötter aus dem emsländischen Holte-Lastrup im Rahmen der Urkundenübergabe.

Mit den Systemen Brügmann bluEvolution 82 und der Salamander Hebeschiebetür bedient das Familienunternehmen Kötter erfolgreich Privat- und Gewerbekunden, die langfristig in Komfort und Sicherheit investieren. Nun kann der Systemgeber mit Stolz auf eine 35-jährige Zusammenarbeit zurückblicken, was Wolfgang Sandhaus, Geschäftsführender Gesellschafter bei Salamander, anlässlich der Jubiläumsveranstaltung zum Ausdruck brachte. "Wir danken Martin und Doris Kötter für das langjährige Vertrauen sowie die tolle partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ihr entgegengebrachtes Engagement und ihre Nähe am Kunden sind die Basis für die gemeinsame Entwicklung marktorientierter Lösungen", so Sandhaus.

Im Jahre 1929, von Tischlermeister Hermann Kötter gegründet, stieg das Unternehmen in die Holzbranche ein und entwickelte sich rasch von der kleinen Dorfschreinerei mit Einkopfschweißmaschine und Handschleifmaschine zum modernen Fensterbauunternehmen. 52 Jahre nach der Gründung begann das heute rund 30-Mann starke Unternehmen mit der Produktion von Kunststofffenstern. "Nur durch die gelebte Kundennähe gelingt es uns gemeinsam mit der Firma Salamander, Fenstersysteme weiter zu entwickeln, die wirklich am Markt funktionieren und den Kundenanforderungen gerecht werden", erzählt Martin Kötter, Inhaber der Tischlerei Kötter. Neben der Herstellung und Montage von Fenster und Türen komplettieren durchdachte Rollläden- und Insektenschutzsysteme das Produktportfolio des Emsländers.





Die Salamander Industrie-Produkte GmbH (www.sip-windows.com), das mehrheitlich in Familienbesitz befindliche Unternehmen, mit seinem Stammsitz in Türkheim/Unterallgäu, gehört zu den führenden europäischen Systemgebern für hochenergiesparende Fenster- und Türsysteme aus Kunststoff. Als zuverlässiger Partner der Fensterbauer setzt Salamander mit Qualität, hoher Lieferfähigkeit, kompetentem Service und einem leistungsfähigen Produktprogramm am Bedarf seiner Kunden an. Die Salamander Kunden verarbeiten die Profile in der Sanierung sowie im Neubau, beim Wohnungs- und Objektbau mit den Systemen Salamander, Brügmann bluEvolution und evolutionDrive. Weltweit beschäftigt Salamander insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter, davon 60 Auszubildende an mehreren Standorten und vertreibt seine Produkte in über 70 Länder der Welt.

