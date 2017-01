Nutritional High meldet Veröffentlichung des innovativen Produktes "Dab Stick"



Toronto (Ontario). Nutritional High International Inc. (CSE: EAT, OTCQB: SPLIF, FRANKFURT: 2NU) (Nutritional High oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs (der Erwerb) der Technologie und des geistigen Eigentums hinsichtlich eines innovativen Produktes unterzeichnet hat, das als Dab Stick bezeichnet wird.



Dab Stick ist ein Spender von zähflüssigen Stoffen, der in der Lage ist, etwa 0,5 Gramm Cannabisöl-Extrakt abzugeben, das für die Verwendung durch erwachsene Endverbraucher geeignet ist. Das Ölbehältnis ist in der Lage, Öl in sehr kleinen, genau gemessenen Dosierungen abzugeben, wodurch die Konsistenz zwischen den einzelnen Dosen gewährleistet und die gewünschte Nutzererfahrung sichergestellt wird. Während auf dem kalifornischen Markt ähnliche Produkte eingeführt (später jedoch wieder aus dem Verkehr gezogen) wurden, wird bei Dab Stick ein revolutionärer, zum Patent angemeldeter Prozess verwendet, der die technischen Probleme dieser bereits auf den Markt gebrachten Produkte behebt.



Dab Stick ermöglicht es dem Verbraucher, eine exakte Menge Öl auszuwählen, wodurch eine kontrollierte und konsistente Abgabe unter zahlreichen Betriebsbedingungen gewährleistet wird. Das Produkt wurde auch konzipiert, um leere Behältnisse auf einfache Weise in Füllgeräte integrieren zu können. Der wesentliche Vorteil der Verwendung von Dab Stick gegenüber anderen im Handel erhältlichen Methoden zur Abgabe konzentrierter Produkte besteht in der Fähigkeit, den Druck im Behältnis zu regulieren, um Lecks und ein Verschütten des Produktes zu vermeiden.



Beim US-amerikanischen Amt für Patente und Warenzeichen (United States Patent and Trademark Office, das USPTO) wurde für Dab Stick auch ein vorläufiges Patent angemeldet und der Verkäufer der Technologie hat ein Konzeptdesign und einen Prototyp von Dab Stick erstellt. Gemeinsam mit dem Verkäufer sucht Nutritional High zurzeit nach einem geeigneten Hersteller, der das Produkt an die Einrichtungen von Nutritional High in den USA liefern kann.





Jim Frazier, CEO von Nutritional High, sagte: Der Erwerb des geistigen Eigentums hinsichtlich Dab Stick ist ein weiterer Schritt unseres Bestrebens, revolutionäre Produkte in die Branche der Marihuanaöle und -esswaren einzuführen. Angesichts der internen Entwicklung attraktiver Marken wie FLI oder Jimi Hendrix wird Nutritional High seine führende Position auf dem Verbrauchermarkt kontinuierlich ausbauen. Wir haben weitere innovative Konzepte in der Pipeline, die wir im Rahmen der kontinuierlichen Zusammenstellung unseres Produkt-Portfolios auf den Markt bringen werden. Wir befinden uns erst am Anfang der Entwicklung auf dem Cannabis-Verbrauchermarkt und nur Unternehmen, die den Verbraucher in den Mittelpunkt rücken, werden langfristig erfolgreich sein.



Billy Morrison, Director und Officer von Nutritional High und Miterfinder von Dab Stick, sagte: Wir freuen uns, die Markteinführung dieses innovativen Produktes bekannt zu geben, das unserer Auffassung nach das Potenzial aufweist, der neue Standard beim Konsum von Cannabiskonzentrat zu werden. Wir möchten auch die Bedeutung der Patentanmeldung beim USPTO sowie zukünftiger geplanter Patentanmeldungen hervorheben, die dazu beitragen werden, dass Nutritional High auf den Verbrauchermärkten Fuß fassen kann.



Bedingungen des Erwerbs



Im Rahmen des Erwerbs haben die Verkäufer (die Verkäufer) zugestimmt, die Dab Stick-Technologie und das geistige Eigentum (das abgetretene GE) sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Rechte an Nutritional High abzutreten und das Unternehmen durch die Entwicklung von Verbesserungen zu unterstützen.





Als Vergütung (die Vergütung) für den Erwerb wird das Unternehmen an die Verkäufer Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) emittieren, sobald folgende Meilensteine erreicht wurden:



(a) Nach der Bestätigung des Käufers, dass das Produkt Dab Stick zufriedenstellend funktioniert und seinen Bestimmungszweck erfüllt, muss Nutritional High insgesamt 434.783 Vergütungsaktien unter Annahme eines Preises von 0,23 Dollar pro Aktie emittieren.



(b) Nach dem kommerziellen Verkauf zum fairen Marktwert der ersten 100 Dab Stick-Produkte müssen Vergütungsaktien im Wert von insgesamt 100.000 Kanadischen Dollar (anhand des Schlusskurses der Stammaktien von Nutritional High am Tag der Emission) emittiert werden.



(c) Nach dem kommerziellen Verkauf zum fairen Marktwert der nächsten 500 Dab Stick-Produkte müssen Vergütungsaktien im Wert von insgesamt 100.000 Kanadischen Dollar (anhand des Schlusskurses der Stammaktien von Nutritional High am Tag der Emission) emittiert werden.



(d) Nach der Erteilung eines Patents durch das USPTO müssen Vergütungsaktien im Wert von insgesamt 200.000 Kanadischen Dollar (anhand des Schlusskurses der Stammaktien von Nutritional High am Tag der Emission) emittiert werden. Wenn Nutritional High entscheidet, die Anmeldung zurückzuziehen, muss es die Verkäufer vier Monate im Voraus über eine solche Entscheidung informieren und die Patentanmeldung auf schriftlich geäußerten Wunsch der Verkäufer ohne zusätzliche Vergütung an die Verkäufer abtreten oder Vergütungsaktien im Wert von 200.000 Kanadischen Dollar emittieren.



Das Unternehmen hat den Verkäufern für eine Lizenzgebühr in Höhe von fünf Prozent am Bruttoumsatz auch das Exklusivrecht auf die Vermarktung von Dab Stick für Nicht-Cannabisprodukte oder Cannabisderivate in Zusammenhang mit einer pharmazeutischen Anwendung gewährt.



Zu den Verkäufern zählen vier Investoren, unter ihnen Billy Morrison, ein Director und Officer des Unternehmens. Als nicht unabhängige Partei hat sich Herr Morrison bei der Genehmigung des Erwerbs seiner Stimme enthalten.



Über Nutritional High International Inc.



Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und landesweit anerkannten Marken der Branchen für Hanf- und Marihuanaaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden.



Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+ oder besuchen die Website des Unternehmens unter www.nutritionalhigh.com.



Weitere Informationen erhalten Sie über:



David Posner, Chairman of the Board

Nutritional High International Inc.

647-985-6727

Email: dposner(at)nutritionalhigh.com

und



Steven Low

Boom Capital Markets Inc.

(647) 620-5101

E-Mail: steve(at)boomcapitalmarkets.com

www.boomcapitalmarkets.com



DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE, OTC MARKETS GROUP INC UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN SIE DIESBEZÜGLICH AUCH KEINE VERANTWORTUNG.



Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Solche Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Einreichung der relevanten Dokumentation innerhalb der erforderlichen Fristen und im Einklang mit den relevanten behördlichen Anforderungen, den Abschluss des Erwerbs der entsprechenden Immobilie sowie die Aufbringung einer ausreichenden Finanzierung, um die Geschäftsstrategie des Unternehmens umzusetzen. Es gibt keine Gewissheit, dass eines dieser Ereignisse eintreten wird. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Annahmen als korrekt erweisen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden.



Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten U.S. Persons (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.



Darüber hinaus gibt es auch bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sämtliche hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit gemäß diesem vorsorglichen Hinweis qualifiziert und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu beschreiben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



