Jetzt Wohnmobile für den Urlaub mieten / Worauf Reisende bei der Buchung achten sollten (FOTO)

Mit Beginn des neuen Jahres steht die Reiseplanung an. Bereits

seit einigen Jahren im Trend und auch 2017 wieder hoch im Kurs: der

Wohnmobilurlaub. Gerade im Bereich der Mietfahrzeuge ist die

Nachfrage groß. Wer sich eine Ferienwohnung auf Rädern für den Sommer

mieten möchte, darf deshalb nicht zu lange warten und sollte

rechtzeitig buchen. Bei Auswahl und Miete des Wohnmobils gilt es

Einiges zu beachten.



Vorzüge des mobilen Reisens



Urlaub mit dem Wohnmobil ist beliebt wie nie. Immer mehr Menschen

entdecken die Vorzüge des mobilen Reisens und genießen die Freiheit,

Spontanität und Flexibilität, die ihnen diese Urlaubsform bietet. Vom

Familienurlaub über Städtereisen und Sportausflüge bleiben kaum

Wünsche offen. Auch längere Reisen sind kein Problem: Moderne

Fahrzeuge überzeugen durch hohen Komfort, ein angenehmes Wohngefühl

und eine Ausstattung, bei der es an nichts fehlt. Neben einer

vollfunktionsfähigen Küche mit Sitzgruppe und einem Bad mit

integrierter Dusche und Toilette, bietet das mobile Heim komfortable

Schlafbereiche für zwei bis sechs Personen - je nach Größe des

Modells. Ein weiterer Pluspunkt ist der großzügige Stauraum: Hier

können Sportgeräte, Fahrräder oder die Wanderausrüstung problemlos

verstaut werden. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - die

Campingsaison beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die

Sommermonate. Auch in der Nebensaison und in der Winterzeit sind die

rollenden Ferienwohnungen heiß begehrt und schnell ausgebucht. Wer

dieses Jahr mit einem Urlaub auf vier Rädern liebäugelt und sich ein

Wohnmobil mieten möchte, sollte jetzt buchen, um sich sein

Wunschfahrzeug zu sichern.



Wunschmobil sicher buchen



Weil die Miete von Reisemobilen immer beliebter wird, gibt es

mittlerweile viele Anbieter, die den mobilen Urlaub möglich machen.



Allerdings sind Service und Qualität der Dienstleistung sehr

unterschiedlich. Wer sich für den Urlaub ein Wohnmobil mieten möchte,

sollte deshalb auf einige wichtige Punkte bei der Auswahl achten:

Zunächst muss das Fahrzeug den gewünschten Ansprüchen genügen. Ist

ausreichend Platz vorhanden, bringt das Wohnmobil für den geplanten

Urlaub die nötigen Voraussetzungen mit? Beim Familienurlaub werden

andere Ansprüche gestellt als beim Städtetrip oder dem Sportausflug.

Außerdem sollten Reisende bei der Buchung sicher sein, dass sich das

Fahrzeug in einem tadellosen Zustand befindet, regelmäßig gewartet

wird und über attraktives Zubehör verfügt. Dann können unangenehme

Überraschungen im Urlaub vermieden werden. Wichtig sind außerdem eine

gute Beratung und eine professionelle Einweisung in das Fahrzeug. Ein

solches Komplettpaket bietet beispielsweise Rent and Travel an - eine

Marke der Knaus Tabbert Unternehmensgruppe. Bei diesem Anbieter ist

die Buchung nicht nur über das Internet möglich, sondern kann auch

bei einem von 180 Partner-Reisebüros erfolgen. Dort gibt es viele

Informationen und eine kompetente persönliche Beratung. Online und im

Reisebüro gibt's nicht nur das passende Fahrzeug, sondern auch

Routenempfehlungen, wissenswerte Tipps zum Urlaub im Wohnmobil und

Informationen über die richtigen Camping- und Stellplätze.

Interessenten finden alle Informationen und den kürzesten Weg zum

Reisebüro in der Nähe unter www.rentandtravel.de.







