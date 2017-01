Zwei Weltmeister - zwei Sender: ProSieben MAXX und SAT.1 zeigen "ran Boxen" am 11. und 25. März 2017 live

(ots) - "ran Boxen" startet mit zwei WM-Kämpfen ins

Box-Jahr 2017 - auf zwei Sendern. ProSieben MAXX steigt erstmals in

die Live-Berichterstattung beim Boxen ein. Der Sender zeigt am

Samstag, 11. März 2017, das Weltmeisterschaftsduell zwischen

Titelträger "Golden Jack" Culcay (31) und seinem US-amerikanischen

Herausforderer Demetrius Andrade (29) live. Im Anschluss steigt auch

Weltmeisterin und Kickbox-Queen Marie Lang (30) wieder in den Ring.



Zwei Wochen später wird es für einen weiteren deutschen Champion

aus dem Sauerland-Boxstall ernst. Dann verteidigt Tyron Zeuge (24)

seinen Weltmeistertitel gegen den Nigerianer Isaac Ekpo (34). SAT.1

überträgt das WM-Duell im Supermittelgewicht am Samstag, 25. März

2017, live. Alle "ran Boxen"-Übertragungen gibt es zusätzlich auch im

Livestream auf ran.de.



