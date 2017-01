Das "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" ist zurück / Start der fünften Staffel in ZDFneo, im ZDF und in der ZDF-Mediathek (FOTO)

(ots) -

Jan Böhmermann brennt auf neue Folgen: Ab Donnerstag, 2. Februar

2017, gibt es 20 neue Ausgaben des "NEO MAGAZIN ROYALE". Doch das

dauert dem Moderator zu lange. Und so gibt er schon vorab eine

"Staffelstart-Ansprache:



http://ly.zdf.de/J9TRk/



Neue Staffel, neue Musik: Jan Böhmermann konnte einen neuen

musikalischen Sidekick gewinnen. Vor einem Jahr trafen sie sich zu

den ersten Proben, nun ergänzen 15 junge Musikerinnen und Musiker mit

dem neu gegründeten "Rundfunktanzorchester Ehrenfeld" das "NEO

MAGAZIN ROYALE".



Erster Talkgast in Staffel fünf ist Kollegah. Der Rapper setzt

sich zum dreifach Fernsehpreis-nominierten Moderator (Grimme-Preis,

Deutscher Fernsehpreis und Goldene Kamera) auf die Gästebank. Für die

kommenden Böhmermann-Talks machen sich außerdem

FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner und Moderator Jochen Schropp

warm.



ZDFneo zeigt das "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" immer

donnerstags um 22.15 Uhr, freitags ist es um 0.00 Uhr im ZDF zu

sehen. In der ZDF-Mediathek steht es bereits donnerstags ab 20.15

Uhr zur Verfügung.



