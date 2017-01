fluidOps stärkt Marktpräsenz mit neuem Partnerprogramm

Die fluid Operations® AG (fluidOps), ein führendes Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien, startet mit einem neuen Partnerprogramm in das neue Geschäftsjahr.

fluid Operations

(firmenpresse) - 31. Januar 2017, Walldorf – Die fluid Operations® AG (fluidOps), ein führendes Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien, startet mit einem neuen Partnerprogramm in das neue Geschäftsjahr. Es zielt darauf ab, dass Partner ihre Kunden mit den Technologien und Lösungen von fluidOps unterstützen und mit Smart Data neue Perspektiven eröffnen.



Das Partnerprogramm ist mehrstufig aufgebaut und orientiert sich an den unterschiedlichen Geschäftsmodellen bereits bestehender und potenzieller Partner. Lösungen und Services sind gezielt auf die Anforderungen von VARs/Vertriebspartner, Systemintegratoren/Consultingpartner, ISVs/OEMs und Technologiepartner zugeschnitten.



Das Programm richtet sich an Partner mit Expertise in den Bereichen Data Management und Internet of Things (IoT) sowie Data Center und Cloud Management. Im Bereich Data Management und IoT stellt fluidOps Partnern und deren Kunden mit Information Workbench® eine leistungsstarke Plattform bereit, die von der Integration bis hin zur Realisierung von Smart Data-Anwendungen sämtliche Funktionalitäten bietet. Sie unterstützt Partner und deren Kunden bei der digitalen Transformation und der Abbildung zukunftsfähiger und innovativer Industrie 4.0 und IoT Anwendungsfälle. Im Bereich Data Center und Cloud Management bietet das Unternehmen Partnern und deren Kunden mit eCloudManager® eine Cloud Management App zur Steigerung der Produktivität und des Automatisierungsgrads – auch in Hybrid Cloud Umgebungen. Die notwendige Transparenz im Rechenzentrum schafft eDataCenterAnalyzer™.



„Industrie 4.0, Cloud Computing, IoT, Digitalisierung und Big Data – diese Themen bieten Partnern und deren Kunden die Chance, ihre Position am Markt mit neuen Konzepten und Geschäftsmodellen zu stärken. fluidOps ist technologisch und produkttechnisch für diese Herausforderung bestens aufgestellt. Unser Ziel ist es, über Partner im Markt zu skalieren und die Partnerschaft für beide Seiten gewinnbringend zu gestalten“, erklärt Stephan Friedlein, Director Partner & Solution Business, fluidOps.









http://www.fluidops.com



Über fluid Operations – Semantifying Business



Die 2008 gegründete fluid Operations® AG (fluidOps) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien. Das Produktportfolio umfasst:

- Information Workbench® - die Smart Data Plattform

- eDataCenterAnalyzer™ - die App für Transparenz im Rechenzentrum

- eCloudManager® - die praxiserprobte Cloud Management App

- IoT Manager - die Lösung für IoT-Awendungsfälle



Anwender realisieren zukunftsweisende Geschäftsmodelle auf Basis von Smart Data sowie innovative Einsatzszenarien im Data Center und IoT-Umfeld. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Innovationskraft des Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Kunden sind renommierte Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Telekommunikation, IT, Medien, Gesundheit & Life Sciences sowie öffentliche Einrichtungen. Die fluid Operations AG hat ihren Hauptsitz in Walldorf, Baden. Weitere Informationen unter www.fluidops.com



Simona Macikowski, Tel: +49 6227 3580 87-30, E-Mail: press(at)fluidops.com

fluid Operations AG, Altrottstr. 31, 69190 Walldorf

www.fluidops.com



Simona Macikowski, Tel: +49 6227 3580 87-30, E-Mail: press(at)fluidops.com

fluid Operations AG, Altrottstr. 31, 69190 Walldorf

www.fluidops.com



Firma: fluid Operations AG

Ansprechpartner: Simona Macikowski

Stadt: Walldorf

Telefon: 0622735808732



