Alles für den Schulstart bei der 5. großen Ranzenparty bei WEKO in Pfarrkirchen

Neueste Schulranzen-Modelle in den aktuellsten Formen und Farben sowie jede Menge kindgerechte Schreibtische und Schreibtischstühle gibt es bei der 5. Ranzenparty bei WEKO in Pfarrkirchen zu bewundern.

(firmenpresse) - Neueste Schulranzen-Modelle in den aktuellsten Formen und Farben sowie jede Menge kindgerechte Schreibtische und Schreibtischstühle gibt es bei der 5. Ranzenparty bei WEKO in Pfarrkirchen zu bewundern.



Die WEKO-Fachberater informieren Eltern und Kinder ausführlich zusammen mit den Partnerfirmen (McNeil, Step by Step, Sammies, Emil die Flasche) über die ideale Ausstattung. Gerade in puncto Tragekomfort der Ranzen und Sitz-Ergonomie auf den Schreibtischstühlen ist hier eine individuelle Beratung äußerst wichtig.



Ein echtes Highlight ist die Ballon-Animation von Ballon-Künstler Tobi van Deisner. Dieser kreiert in Windeseile verschiedenste Ballon-Figuren und unterhält dabei mit einem lustigen Show-Programm.



Für jede Menge Spaß sorgen außerdem Bodypainting, Henna-Bemalung und die Selfie-Box.



Neben attraktiven Sonderangeboten hält WEKO zudem verschiedene Gutscheine für die jungen Gäste bereit. Bayerns schönstes Einrichtungshaus freut sich auf Ihren Besuch!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.weko.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

WEKO Wohnen besteht seit über 65 Jahren. Im Familienunternehmen mit Standorten in Pfarrkirchen, Rosenheim, Linden und Eching bei München sind derzeit 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Zur Unternehmensgruppe gehören zwei Einrichtungshäuser, zwei Sonderpostenmärkte und ein 5.000 m² großer Küchenfachmarkt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

WEKO Wohnen GmbH

Datum: 31.01.2017 - 12:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1450404

Anzahl Zeichen: 1234

Kontakt-Informationen:

Firma: WEKO Wohnen GmbH

Ansprechpartner: Sandra Dirmhirn

Stadt: Pfarrkirchen

Telefon: 08561 / 900-0



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 31.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung