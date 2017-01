Komplett verkauft und im Rohbau fertiggestellt. Haus "Borghese Park" im Parkend - Frankfurt am Main, Pariser Straße.

(firmenpresse) - "Wir konnten in kürzester Zeit das gesamte Objekt verkaufen", bestätigt Alfred Hildebrandt, Geschäftsführer der Hildebrandt Immobilien GmbH, mit Büros in Stuttgart und Frankfurt, zufrieden.

Die "weiße Stadt" in Frankfurt am Main, das Parkend im Europaviertel, wird durch das Haus "Borghese Park" ergänzt. Schon mit den ersten Parkend-Häusern wurden im Frankfurter Europaviertel neue Maßstäbe gesetzt. Der Reiz der "weißen Stadt" ist vielfältig. Alles bildet eine einzige atmosphärische Einheit - die großen Gartenflächen, die Einfriedungen, die ausdrucksstarke Architektur....

18 elegante Bauten, von denen elf schon fertiggestellt sind, werden bereits in wenigen Jahren das wohl schönste Quartier im Europaviertel bilden.

Das Haus "Borghese Park" liegt in erster Parklinie zum Europagarten in reiner Südlage und verfügt über 54 exklusive Wohnungen, 4 Gewerbeeinheiten und Tiefgarage. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 48 m² und 115 m² Wohnfläche. Die Gewerbeflächen, zwei Mieter stehen bereits fest, haben Flächen zwischen 99 m² und 295 m². Die Verkaufspreise liegen zwischen 286.000 EUR und 1.143.000 EUR.

"Lichtdurchflutete Räume mit bodentiefen Glaselementen, durchdachten Grundrissen, Aufzügen, französischen Balkonen und sonnige Loggien kommen bei den Interessenten sehr gut an. Die Nachfrage war sehr gut", so Alfred Hildebrandt, Geschäftsführer von Hildebrandt Immobilien GmbH, die die Wohnungen vermarktet und ein Büro im Europaviertel hat. "Die Ausstattung mit exklusiven Designlinien mit Alape-Waschtischen, Badmöbeln, vielen Parkettsorten und Granit-Einbauküchen ist außergewöhnlich und sehr beliebt."

Mehr Informationen zum "Borghese Park" unter www.parkend-living.de

Hildebrandt Immobilien GmbH

Das Immobilienunternehmen mit Sitz in Stuttgart sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main, Mainz, Freiburg und Karlsruhe ist auf die Asset-Klassen Wohnen und Mikro-/Businessapartments spezialisiert und wurde vor über 20 Jahren vom geschäftsführenden Gesellschafter Alfred Hildebrandt gegründet. Die Hildebrandt Immobilien GmbH begleitet und berät Bauträger, Projektentwickler und Investoren in allen Prozessen der Immobilienentwicklung und Vermarktung hochwertiger Immobilien. Alleine im Jahr 2016 konnten über 1.000 Einheiten verkauft und vermietet werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hildebrandtimmobilien.com/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Immobilienunternehmen, Verkauf, Vermietung und Vermittlung von Immobilien

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hildbrandt Immobilien GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Hildbrandt Immobilien GmbH

Alfred Hildebrandt

Bildäckerstr. 15

70619 Stuttgart

k.niederauer(at)hildebrandtimmobilien.com

0711/719427-10

http://www.hildebrandtimmobilien.com/



Datum: 31.01.2017 - 12:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1450411

Anzahl Zeichen: 2517

Kontakt-Informationen:

Firma: Hildbrandt Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Alfred Hildebrandt

Stadt: Stuttgart

Telefon: 0711/719427-10





Diese Pressemitteilung wurde bisher 52 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung