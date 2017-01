RightsDirect erweitert seine RightFind® Content-Workflow-Lösung

(firmenpresse) - Amsterdam, Niederlande/Danvers, Mass. 31.01.2017 - Zusammen mit dem Copyright Clearance Center, Inc. (CCC), einer weltweit agierenden Organisation für Lizenzierungs- und Content-Lösungen, die bei der Wahrung von Urheberrechten unterstützt, hat RightsDirect seine Cloud-basierte Content Workflow-Lösung RightFind® erweitert. RightsDirect ist die Tochterorganisation des CCC und unter anderem für den europäischen Markt zuständig.

Die RightFind 7.1 Software-Version bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für eigene und gemeinsam genutzte RightFind-Bibliotheken. Dadurch ist es für Benutzer einfacher, Publikationen innerhalb ihrer Teams - ob vor Ort oder in den internationalen Niederlassungen - zu speichern und zu organisieren. Die neue Version fördert insbesondere die Zusammenarbeit in globalen Teams, da sie die einfache Weitergabe von Kommentaren und Anmerkungen unterstützt. Zugleich erleichtert sie die Klärung der Urheberrechtslage, da jeder Benutzer mit der Software direkt überprüfen kann, ob er die Rechte hat, einen bestimmten Content zu teilen oder ob sein Unternehmen die Lizenz im Bedarfsfall erwerben muß.

"Die eigenen und gemeinsam genutzten RightFind-Bibliotheken optimieren den Arbeitsprozess für den Kauf von Content und die Zusammenarbeit auf dieser Basis. Das steigert die Produktivität und bringt den Innovationsprozess voran", erklärt Lauren Tulloch, Senior Director, Unternehmens-Produkte und Dienstleistungen bei CCC. "Ich freue mich, dass wir unseren Kunden ein Instrument zur Verfügung stellen können, das zentrale Anforderungen, wie die Wettbewerbsbeobachtung, die Organisation von Content nach Forschungsgebieten und die Zentralisierung von Publikationen für die Verwendung in Patentverfahren und zur Erfüllung behördlicher Melde- und Berichtspflichten unterstützt."

Als großer Dokumentenlieferservice bietet RightFind den Benutzern einen sofortigen Zugriff auf eine breite Palette von Content aus Tausenden von Zeitschriften. Den Entscheidungsträgern hilft die Lösung dabei, ihre Ausgaben für Content optimal zu budgetieren und so begründete Entscheidungen über zukünftige Investitionen in Content zu treffen.





Über das Copyright Clearance Center

Das Copyright Clearance Center (CCC) und seine internationalen Tochterorganisationen RightsDirect und Ixxus sind in den Bereichen Content-Workflow, Dokumentlieferdienste, Text- und Data-Mining sowie Rechte-Lizenzierungstechnologien weltweit führend. CCC-Lösungen bieten tausenden von Verlagen, Unternehmen und wissenschaftlichen Institutionen jederzeit und überall Zugriff auf Content, Nutzungsrechte sowie Informationsmanagement. CCC bietet Dienstleistungen für über 35.000 Unternehmen und mehr als 12.000 Autoren und Verlage auf der ganzen Welt und verwaltet mehr als 950 Millionen Rechte für Fachzeitschriften, Bücher, Blogs, Filme und mehr. Seit 2008 wird CCC vom EContent Magazin zu einem der Top-100-Unternehmen gezählt, die für die Branche im Bereich digitaler Content eine wichtige Rolle spielen. Die Organisation ist in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Rumänien und Japan vertreten.



Über RightsDirect

RightsDirect ist die internationale Tochterorganisation des Copyright Clearance Centers (CCC) und hat ihren Unternehmenssitz in Amsterdam sowie eine Repräsentanz in Tokio. Das CCC arbeitet eng mit den weltweit führenden Verlagen und Verwertungsgesellschaften zusammen und bietet Content- und Lizenzlösungen, die auf die Bedürfnisse nationaler und internationaler Unternehmen zugeschnitten sind. Zusammen mit dem CCC setzt sich RightsDirect für über 35.000 Unternehmen und über 12.000 Autoren und Verlage auf der ganzen Welt ein.

