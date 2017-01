Naturnahe und moderne Lieblingsplätze gestalten - Wohlfühlzone Garten

Über 50 Prozent der Deutschen sagen über sich: "Ich bin ein absoluter Gartenmensch und verbringe viel Zeit in meinem Außenbereich." Der Garten ist der beliebteste Rückzugs- und Erholungsort.

Elegante Abgrenzung: Das Cubaro-Mauersystem hat eine feingebrochene Oberfläche, die je nach Lichtein

(firmenpresse) - Zu einer perfekten Wohlfühlzone wird der Lieblingsplatz durch Pflanzen, Gartenmöbel, Hängematte oder Spielmöglichkeiten für Kinder. Aber auch die passenden Terrassenplatten oder Mauersysteme lassen den Garten in einem individuellen Licht erstrahlen.



Wie gestalte ich meinen Lieblingsplatz so, dass er genau zu mir passt? Man kann sich leicht inspirieren lassen. Ein Klick im Internet oder ein Blick in eine Wohnzeitschrift können schon der Anstoß sein. Wichtig sollte allerdings immer der eigene Wohngeschmack sein. Denn oft wird der Garten so gestaltet wie die eigenen vier Wände. Da kann es naturnah-rustikal oder elegant-modern zugehen. Zudem sollten sich Garten- und Terrassengestalter vorab überlegen, welche Elemente sie einsetzen wollen. So gibt es Pflastersteine, Terrassenplatten, Mauersysteme, Stufen oder Palisaden. Der Spielfreude sind hier kaum Grenzen gesetzt. Auch ein Stilmix kann das gewisse Etwas ausmachen.



Der Hersteller Kann bietet mit seiner Vielzahl an robusten und schönen Betonsteinelementen große Gestaltungsmöglichkeiten. Eleganz mit Format bringt beispielsweise das Mauersystem Cubaro in den Garten. Die langen, schmalen Elemente verfügen über eine feingebrochene Oberfläche. Die Mauer ist in drei schlichten Grautönen erhältlich und passt dank des dezenten Fugenbilds sehr gut zu einer modernen Gartengestaltung. Das Besondere ist auch die je nach Lichteinfall edel glitzernde Oberfläche. Es können freistehende Mauern bis 1,20 Meter Höhe aufgebaut werden. So lassen sich zeitgemäße Abgrenzungen erstellen. Mit einer hochwertigen Edelstahlabdeckung, können Gestalter der Mauer eine besondere Krone aufsetzen. Die Cubaro-Mauern lassen sich zudem mit verschiedenen Terrassenplatten oder Stufen des Herstellers kombinieren.



Für einen schönen Aufbau im System bietet sich Stratos an. Hier gibt es Pflastersteine, die sich besonders für moderne Garagenzufahrten oder repräsentative Eingangsbereiche eignen. Die gestreift nuancierte Farbgebung der Elemente und die gerade Form sowie die naturnahen Farben sorgen für einen besonderen Reiz. Passend dazu stehen im System noch Außenplatten für eine urbane Terrassengestaltung sowie Stufen zur Verfügung. Damit tun sich eine Fülle von Gestaltungsoptionen auf, die sich alle in unterschiedliche Baustile einfügen.





Wer sich schon vorab ein Bild von seinem neuen Lieblingsplatz machen will, macht dies mit wenigen Clicks am heimischen Computer. Der Terrassen- und Wegegestalter von Kann steht online zum Download zur Verfügung. Einfach ein Bild von der eigenen Terrasse oder Gartenweg hochladen und mit den Produkten des Herstellers kombinieren.









http://www.kann.de



Die KANN GmbH Baustoffwerke gehört zur KANN Gruppe. Diese zählt in Deutschland zu den führenden Herstellern von Betonprodukten. Die Angebotspalette erstreckt

sich von Rohstoffen über Transportbeton, Logistikdienstleistungen

und die Produktion von Fertigteilen für den Industrie- und Gewerbebau bis hin zu hochwertigen Produkten für den Straßen-, Garten- und Landschaftsbau wie sie die KANN GmbH Baustoffwerke herstellt. Bundesweit sind für die Gruppe rund 1.200 Mitarbeiter beschäftigt.



Kann GmbH Baustoffwerke

Brodersbyer Str. 1, 24398 Karby

