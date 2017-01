Marken für Mount Everest-Schlüsselstudie ausgewählt

(ots) - Marken

hat erfolgreich einen Probenversand abgewickelt, der aus dem Mount

Everest-Gebiet stammt und Teil eines wichtigen Forschungsprogramms

ist, das entwickelt wurde, um die Auswirkungen von großen Höhen auf

den menschlichen Körper zu untersuchen.



Die Blutproben wurden von 67 Probanden in verschiedenen Höhenlagen

auf dem Berg gespendet, von dort nach Kathmandu und dann weiter zu

einem Labor in Kanada transportiert. Die Probanden waren in

Begleitung von Sherpas und einem Expeditionsteam der University of

British Columbia. Den Studienteilnehmern wurden dabei auf

zahlreichen, unterschiedlichen Höhenlagen insgesamt 3000 Ampullen

Blut entnommen, der Transport der Proben von verschiedenen, hoch

gelegenen Berglagern zum Basislager erfolgte per Hubschrauber. Marken

sammelte die Proben in Kathmandu ein und lieferte sie im Verlauf

eines Wochenendes in gefrorenem Zustand zu Testzwecken an die

University of British Columbia.



Marken übernahm die Verantwortung für die Betreuung der Lieferung

über den langwierigen Reiseweg von Nepal über die Türkei bis hin nach

Kanada. Das globale Kontrollzentrum von Marken in Mumbai konnte die

Sendung in Echtzeit auf jedem Abschnitt der Reise nachverfolgen,

wobei das Mumbai-Team alle Sendungen in die Region und aus der Region

überwacht und die Daten über sein proprietäres Maestro-Betriebssystem

übermittelt. Unterstützung erhält Maestro durch seine exklusive

Sentry-Vorrichtung, die GPS-Position, Temperatur, Höhe,

Lichtexposition und Erschütterungen kontrolliert.



"Wir gratulieren dem Expeditionsteam und den Studienteilnehmern zu

dieser erfolgreichen Unternehmung, die widrigen Wetterbedingungen und

schwierigem Gelände getrotzt haben, um die Studienziele zu

erreichen", erklärte Wes Wheeler, Chief Executive Officer von Marken,

"Ich möchte an dieser Stelle auch den Einsatz unserer



Marken-Teammitglieder besonders loben, die diese Leistung für unsere

Kunden bewerkstelligt haben. Es ist ein Privileg, mit einer derart

bedeutenden Lieferung betraut zu werden, und ich freue mich, diese

Ergebnisse mitteilen zu können. Sie zeigen den außerordentlichen

Einsatz, den unsere Teammitglieder kontinuierlich an den Tag legen,

um die wichtige klinische Forschung zu unterstützen".



Informationen zu Marken



Marken ist das einzige patientenzentrierte

Supply-Chain-Unternehmen, das sich hundertprozentig auf Pharma und

Life Sciences konzentriert. Das Unternehmen hält die Spitzenposition

für Direktlieferungen an Patienten und den Versand von biologischen

Proben und bietet ein hochmodernes GMP-konformes Depotnetzwerk sowie

logistische Drehscheiben an weltweit 45 Standorten an. Die 680

Mitarbeiter von Marken verwalten jeden Monat 50.000 Arzneimittel- und

biologische Sendungen in allen Temperaturbereichen in über 150

Ländern. Auch zusätzliche Dienstleistungen wie die Herstellung von

Bio-Kits, Beschaffung, Lagerung und Vertrieb von Hilfsstoffen,

Verifizierung und Qualifizierung von Transportrouten sowie GDP,

regulatorische und Compliance-Beratung stärken Markens einzigartige

Position in der Pharma- und Logistikbranche.



