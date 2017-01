Klaus Müller ist neuer Verkaufsleiter bei Rego Herlitzius

Klaus Müller (50) verstärkt ab sofort als nationaler und internationaler Verkaufsleiter die Führungsebene des Bäckereimaschinenspezialisten Rego Herlitzius. In dieser Position zeichnet Klaus Müller seit dem 1. Januar 2017 verantwortlich für sämtliche Vertriebsaktivitäten sowohl in Deutschland als auch den internationalen Absatzmärkten in Europa, Asien und Amerika.

(firmenpresse) - Klaus Müller verfügt über mehr als zehn Jahre Vertriebserfahrung auf nationaler und internationaler Ebene. Die Verbundenheit des gelernten Konditoreimeisters zur Branche reicht aber noch viel weiter zurück. Seine Familie führt seit 1904 in Buxheim im bayrischen Allgäu einen eigenen Bäcker- und Konditoreibetrieb mit heute immerhin drei Standorten. Dort hat Klaus Müller schon in seinen jungen Jahren intensiv Backstubenluft geschnuppert.



„Mit Klaus Müller haben wir für unser ebenso traditionsreiches wie innovatives Unternehmen eine Vertriebs-Führungskraft gewonnen, die gleichermaßen Kompetenz, Branchenkenntnis und Herzblut für das Bäckerei- und Konditoreigeschäft mitbringt“, sagt Uwe Paaß, Geschäftsführer von Rego Herlitzius.







Der Spezialist für Bäckereimaschinen, REGO HERLITZIUS, steht mit seiner nahezu 100 jährigen Erfahrung für moderne Produkte, die Funktion und Design miteinander verbinden. Das Sortiment des namhaften Herstellers reicht von Schlag- und Rührmaschinen über Knetmaschinen bis hin zu hochwertigen Schneidemaschinen und Strangbrotformanlagen. Tradition und Fortschritt hat bei der REGO HERLITZIUS großen Stellenwert. Der Qualitätsanspruch an die Produkte ist sehr hoch, was durch die Langlebigkeit der sich im Einsatz befindlichen Maschinen unter Beweis gestellt wird.

Neben der erfolgreichen Produkt-Vermarktung im deutschen Markt haben intensive Export-Aktivitäten dafür gesorgt, dass die Marke in Asien heute ebenso bekannt ist wie in Nordamerika oder in Europa.



