Ile Maurice Tourismus Awards

LUX* Resorts und Hotels zum Best Hotel Brand in Mauritius gekürt

(firmenpresse) - Mauritius/München, 31. Januar 2017: Das zweite Jahr in Folge wurde LUX* Resorts und Hotels bei den Ile Maurice Tourismus Awards zum "Best Hotel Brand in Mauritius" gewählt. LUX* hat Luxusreisen neu definiert und die Hotelindustrie in Mauritius mit seinen innovativen Ideen, außergewöhnlichen Erfahrungen und stetiger Exzellenz, auf die der moderne Luxusreisende wert legt, revolutioniert.

"Mit der Ankündigung unserer Expansionsprojekte in Mauritius und im Ausland war dieses Jahr herausfordernd und spannend für die Gruppe. Die Auszeichnung ermöglicht es uns, das Jahr auf einem hohen Niveau abzuschließen. Es ist das Ergebnis eines gemeinsamen Bestrebens unserer Teammitglieder und ein starkes Zeugnis für unser unermüdliches Engagement, unseren Gäste die besten Erlebnisse zu liefern. Dank der Leidenschaft und dem Einsatz unserer fantastischen Teams ist die Gruppe heute auf einem solch hohen Niveau. LUX* Resorts und Hotels freuen sich schon jetzt auf das Jahr 2017, wo wir weiterhin unvergessliche Momente für unsere Gäste kreieren und unsere Expansionspläne vorantreiben werden", äußert sich LUX* Resorts und Hotels Chief Executive Officer, Paul Jones.

Wie bei den bisherigen Preisverleihungen hat ilemaurice-tourisme.info die Internetnutzer nach ihren schönsten Reiseerlebnissen bezüglich Top-Hotels, Resorts, Reiseveranstaltern, Freizeitparks oder Fluggesellschaften gefragt.

Jean Joseph Permal, Gründer und Director der Webseite ilemaurice-tourisme.info erklärt: "Der Award ehrt Unternehmen, die eine außergewöhnliche Leistung in diesem Jahr erbracht haben und die stets die hohen Standards unserer Hotelindustrie einhalten."





LUX* Resorts & Hotels sind eine Kollektion von Premium Resorts und Hotels, die einen anderen Ansatz von Luxus versprechen, der spontan und authentisch ist. Die Resorts sollen die Gäste inspirieren, überraschen und erfreuen, in dem sie unverwechselbare und einfallsreiche Urlaubserlebnisse vermitteln, bei denen die Gäste das Inselleben zelebrieren und unbeschwert das Leben genießen können. Das LUX* Portfolio umfasst: das LUX* Belle Mare, das LUX* Le Morne und das LUX* Grand Gaube, alle auf Mauritius, das LUX* South Ari Atoll, das LUX* Tea Horse Road Lijiang und Benzilan sowie das LUX* Saint Gilles. In einem LUX* Resort zählt jeder Augenblick. Dort wird Gewöhnliches ungewöhnlich. Ein Aufenthalt im LUX* Resort ist eine Auszeit, aus der man gekräftigt und inspiriert wieder dem Alltag begegnen kann. Schlicht statt überladen, frei statt formell, spontan statt berechenbar...die LUX* Resorts sind simpler und frischer und zeigen ein unverwechselbares Konzept. LUX* Resorts gehören zur LUX* Island Resorts Co Ltd, das an der Börse von Mauritius gehandelt wird, und sind eine Tochtergesellschaft von GML (Group Mon Loisir), einem der einflussreichsten Konzerne im Indischen Ozean. Sie gehören zu den Top 100 Firmen auf Mauritius. GML ist in wichtigen Sektoren der Mauritischen Wirtschaft aktiv und hat ein Portfolio von etwa 300 Tochter- und Partnerfirmen. Drei weitere Resorts der Gruppe werden von LUX* gemanagt: das Tamassa, Bel Ombre / Mauritus, das Merville Beach, Grand Baie / Mauritus und das Hotel Le Recif / Ile de La Reunion sowie die Ile des Deux Cocos / Mauritus, ein privates Inselparadies.

LUX* Resorts& Hotels

PRCO Germany GmbH

Stefanie Hansen

Trautenwolfstr. 3

80802 München

shansen(at)prco.com

+49 (0)89 130 121 0

http://www.prco.com/de



