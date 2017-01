Changeberatung: Das Beratungsunternehmen MTI und der Industriedienstleister SKS kooperieren

Die Partner unterstützen Unternehmen weltweit dabei, die moderne Informationstechnologie für das Optimieren ihrer Geschäftsprozesse zu nutzen und sich für das Industrie 4.0-Zeitalter zu wappnen.

Internationale Managementberatung: Machwürth Team

(firmenpresse) - Eine Kooperation haben das Trainings- und Beratungsunternehmen Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, und der Industriedienstleister SKS Steuerungstechnik, Oberursel, einer der führenden Anbieter maßgeschneiderter High-End-Lösungen für die Software-Planung und die Inbetriebnahme von Anlagen der Produktions-Automation, vereinbart. Gemeinsam möchten die beiden Partner Unternehmen weltweit dabei unterstützen, in ihrer Organisation die Technik, die Prozesse und Strukturen sowie die Kultur zu implementieren, die im Industrie 4.0-Zeitalter für den Unternehmenserfolg erforderlich sind. Hierfür werden durch die Verknüpfung der technischen Kompetenz von SKS und der Prozess- und Change Management-Kompetenz von MTI laut Aussagen der beiden Partner, "die optimalen Voraussetzungen" geschaffen.

Für die Kooperation entschieden sich das Beratungsunternehmen MTI, das außerhalb des deutschsprachigen Raums unter dem Namen MTI Consultancy firmiert, und der Industriedienstleister SKS, weil die moderne Informationstechnologie der zentrale Treiber der Veränderung in der Wirtschaft ist - weltweit. Sie ermöglicht es, wie Irene Wang, Geschäftsführerin bei SKS betont, "unter anderem die Produktion und Fertigung sowie die bereichs- und standortübergreifende Zusammenarbeit in den Unternehmen ganz neu zu organisieren". Damit die Technik die gewünschte Wirkung entfaltet, müssen jedoch in der Regel auch die Prozesse und Strukturen in den Unternehmen verändert werden. Zudem müssen die Mitarbeiter als Mitstreiter gewonnen und für die Arbeit in dem veränderten Umfeld qualifiziert werden. Deshalb lag es, laut Wang, für SKS nahe, mit einem Beratungs- und Trainingsunternehmen zu kooperieren, "das aufgrund seiner jahrzehntelangen Arbeit für die Industrie über ein fundiertes Prozess- und Change-Know-how sowie eine große Expertise in den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung verfügt".

Umgekehrt war es für das Beratungsunternehmen MTI, das sich als Experte für Strategieumsetzung versteht, laut Aussagen von dessen Geschäftsführer Hans-Peter Machwürth, sehr attraktiv, mit einem Unternehmen zu kooperieren, "das wie SKS viel Erfahrung nicht nur mit dem Planen moderner Fertigungsstraßen und verfahrenstechnischer Anlagen sowie der Schnittstelle Mensch-Maschine hat, sondern auch mit der Inbetriebnahme solcher Systeme" - "denn dann kann unser Prozess- und Change-Know-how bereits in den technischen Planungsprozess einfließen, was die Implementierung erleichtert. Zugleich fließt das technische Know-how und Verständnis von SKS zum Beispiel in das Qualifizieren der Mitarbeiter ein." Vor diesem Hintergrund entschieden sich die beiden Partner für die Kooperation.

Gemeinsam werden sie künftig Unternehmen dabei unterstützen, unter anderem die Möglichkeiten zur Effektivierung und Globalisierung ihrer Geschäftsprozesse, die sich aus der Entwicklung der Informationstechnologie ergeben, für ihren Erfolg zu nutzen und sich für das Industrie 4.0-Zeitalter zu wappnen - angefangen bei der Planung und Implementierung der erforderlichen technischen Problemlösungen, über das Schaffen der erforderlichen Struktur und Kultur in ihrer Organisation bis hin zum Qualifizieren der Mitarbeiter. Profitieren werden die Unternehmen dabei auch davon, dass MTI viel E-Learning-Erfahrung hat und für das Team 450 Berater und Trainer weltweit arbeiten. Deshalb können die beiden Partner auch komplexe Roll-outs in einer relativ kurzen Zeit durchführen, was beim Einführen neuer Technologien und Verfahren oft ein zentraler Erfolgsfaktor ist.

Das Machwürth Team International (MTI Consultancy), Visselhövede, ist ein international agierendes Beratungs- und Trainingsunternehmen. Es unterstützt mit seinen 450 Beratern und Trainern weltweit Unternehmen beim Umsetzen ihrer Strategien. Dabei verknüpft das 1989 gegründete Beratungsunternehmen die hierfür erforderlichen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen so, dass die Unternehmensziele erreicht werden.



Auch stellt das Machwürth Team International (MTI) seinen Kunden Online- und digitale Instrumente (wie Lernplattformen) zur Verfügung, die diese zum Managen der Strategieumsetzungsprojekte sowie des hieraus resultierenden Change- und Lernbedarfs brauchen. Außerdem vermittelt es den Mitarbeitern - wie zum Beispiel Führungskräften, Verkäufern und Servicemitarbeitern - die Skills, die diese für ein erfolgreiches Arbeiten in dem veränderten Unternehmensumfeld benötigen.



Weltweit unterstützt das Machwürth Team International (MTI) Sie mit seinen Tochtergesellschaften und Projektbüros; unter anderem in China, Nordamerika und Singapur. Der geschäftsführende Gesellschafter des Beratungsunternehmens, das 2014 sein 25-jähriges Bestehen feierte, ist Hans-Peter Machwürth.

Kommentare zur Pressemitteilung