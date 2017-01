"Leute heute spezial" zum Deutschen Fernsehpreis im ZDF / Karen Webb präsentiert die Highlights der Preisverleihung (FOTO)

Der Deutsche Fernsehpreis 2017 wird am Donnerstag, 2. Februar

2017, in der Düsseldorfer Rheinterrasse verliehen. Die Höhepunkte der

Veranstaltung sind am selben Abend um 23.15 Uhr in einem "Leute heute

spezial" im ZDF zu sehen.



"Leute heute"-Moderatorin Karen Webb meldet sich mit Impressionen

vom roten Teppich und führt Interviews mit den frisch gekürten

Preisträgern. Wer die begehrten Trophäen erhält, entscheidet die

unabhängige zehnköpfige Jury erst am Tag der Preisverleihung. Darüber

hinaus vergeben die Stifter den Ehrenpreis des Deutschen

Fernsehpreises an Schauspielerin Senta Berger.



Barbara Schöneberger übernimmt auch in diesem Jahr die Moderation

der Preisgala, unterstützt von prominenten Kolleginnen und Kollegen,

die die Auszeichnung überreichen werden.



Der Deutsche Fernsehpreis wird gestiftet von ARD, RTL, SAT.1 und

dem ZDF, das in diesem Jahr die Federführung und damit auch die

Ausrichtung des Preises übernommen hat.



