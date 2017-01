Start der neuen ZDF-Krimiserie "Professor T." / Matthias Matschke spielt genialen, gefürchteten Kölner Uni-Prof und Kripo-Berater (FOTO)

Er ist irre klug, ein messerscharfer Analytiker, gefürchtet für

schonungslose, bissige Kommentare und hat - wie es sich für ein Genie

gehört - eine gehörige Macke: Wegen seiner Ansteckungsphobie trägt er

stets blaue Handschuhe. "Professor T." ist ein Kriminalpsychologie

der besonderen Art und die Hauptfigur in der neuen gleichnamigen

ZDF-Krimiserie, die am Samstag, 4. Februar 2017, 21.45 Uhr, mit

zunächst vier Folgen startet.



Matthias Matschke spielt die Titelrolle: Professor Jasper

Thalheim, ein Universitätsprofessor für Kriminalpsychologie, der die

Kripo Köln bei besonders knifflige Fällen unterstützt. Dort arbeitet

er nicht nur mit seiner ehemaligen Studentin, der jungen Kommissarin

Anneliese Deckert (Lucie Heinze), zusammen, sondern trifft auch auf

seine Ex-Liebe, Kriminaldirektorin Christina Fehrmann (Julia

Bremermann). Die Konflikte im Team sind vorprogrammiert: Der Leiter

der Mordkommission, Hauptkommissar Paul Rabe (Paul Faßnacht), fühlt

sich durch Professor T. an den Rand gedrängt.



In der Pilotfolge "Die Rückkehr" ist Anneliese Deckert mit ihren

Kollegen Daniel Winter (Andreas Helgi Schmid) einem Vergewaltiger auf

der Spur, der auf dem Campus der Uni Köln sein Unwesen treibt. Das

Tatmuster gleicht exakt einem ungelösten Fall, der vor zehn Jahren

geschah, als Anneliese selbst noch Studentin war und ihrer besten

Freundin nicht helfen konnte. Professor T. gelingt es mit einer

außergewöhnlichen, provokanten Methode, das blockierte

Erinnerungsvermögen des traumatisierten Opfers zu reaktivieren, um so

wertvolle Hinweise auf den Täter zu erhalten.



