Halbjahres-Bilanz: Plastiktüten-Gebühr kommt bei den Verbrauchern gut an

(ots) - Immer mehr Händler verlangen Geld für

Plastiktüten und das kommt bei den Verbrauchern in Deutschland gut

an. Das zeigt eine Umfrage der GfK im Auftrag des Fachmediums

TextilWirtschaft (TW) aus der dfv Mediengruppe. Demnach finden es 80

Prozent der Konsumenten gut, dass Händler beim Bekleidungskauf Geld

für Plastiktüten verlangen, damit der Verbrauch von Plastiktüten

zurückgeht.



Genau ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Selbstverpflichtung

des Handels zur Verringerung des Verbrauchs von

Kunststofftragetaschen am 1. Juli 2016 zeichnet sich damit ein erster

Erfolg ab. Denn die Verbraucher haben auch ihr Verhalten angepasst.

So gaben 73 Prozent der Befragten an, dass seit der neuen Regelung

ihr Verbrauch von Plastiktüten zurückgegangen ist, da sie häufiger

oder immer eigene Einkaufstaschen nutzen.



Hintergrund für die Selbstverpflichtung, die am 1. Juli 2016 in

Kraft getreten war, ist eine EU-Richtlinie, der zufolge die

Mitgliedstaaten den Verbrauch von Kunststofftüten massiv reduzieren

sollen. Bis Ende 2019 soll der Pro-Kopf-Verbrauch auf 90 Tüten und

bis Ende 2025 auf 40 sinken. Nach einer aktuellen Erhebung der

Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung wurden 2015 68 Tüten pro

Einwohner in Deutschland verbraucht. Um einer gesetzlichen Regelung

zuvorzukommen, initiierte der Handelsverband Deutschland (HDE) die

Selbstverpflichtung. Aus der Modebranche haben sich unter anderem

H&M, C&A, Karstadt und ab dem 1. Februar 2017 auch Peek&Cloppenburg,

Düsseldorf, der Initiative angeschlossen.



Für die Studie der GfK im Auftrag des Fachmediums TextilWirtschaft

wurden Mitte Januar mehr als 8000 Männer und Frauen ab 14 Jahren

befragt.



Weitere Ergebnisse der Studie veröffentlicht die TextilWirtschaft

in der Ausgabe vom 2. Februar 2017.







Datum: 31.01.2017 - 13:30

