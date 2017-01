Professionelle Fotografie: Foto Arppe u. Heisenberg GbR in Rostock

Fotos fangen Stimmungen ein und erzählen eine Geschichte: Die erfahrenen Fotografenmeister des Fotostudios Arppe in Rostock wissen, wie sie Menschen, Tiere und Landschaften perfekt in Szene setzen.

(firmenpresse) - Porträt-, Akt- und Hochzeitsfotografien lichten Menschen in besonderen Situationen ab. Diese verschiedenen Fotografiegenres haben eine entscheidende Gemeinsamkeit. Es kommt beim Fotografieren stets darauf an, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. So entstehen aussagekräftige und emotional aufgeladene Bilder. Beim Betrachten lebt die zum Zeitpunkt der Aufnahme vorherrschende Stimmung wieder auf. Genau diese Fähigkeit besitzt ein professioneller und leidenschaftlicher Fotograf. Er schafft Erinnerungsstücke, deren Einzigartigkeit die Zeit überdauert und fortwährend einen besonderen Charm versprüht. Das Fotostudio Arppe in Rostock setzt bei seiner Arbeit auf eine langjährige Familientradition. So werden das Meisterwissen und das angeborene Gespür für den perfekten Zeitpunkt seit der Gründung des Fotostudios im Jahr 1946 von Generation zu Generation weitergegeben. Mittlerweile wird das von Hans Arppe ins Leben gerufene Unternehmen von seinem Sohn Wolff-Rüdiger Arppe und seiner Enkeltochter Eva Heisenberg an zwei Standorte in Rostock fortgeführt. Ein Fotostudio befindet sich in der Margaretenstraße 46 und das andere im Rostocker Zentrum in der Rungestraße 16.



Ein Bild sagt mehr als tausend Worte



Die Fototechnik hat sich weiter entwickelt und die digitale Bildbearbeitung ermöglicht den heutigen Fotografen, Bilder zu erschaffen, die vor 70 Jahren noch unmöglich schienen.

Doch unabhängig von den modernsten Methoden: Das Wichtigste für ein authentisch wirkendes Foto ist der Blick für das Wesentliche und das gekonnte Spiel mit Licht und Schatten - sowohl bei Schwarz-Weiß-Bildern als auch bei Farbfotografien. Darüber hinaus spielt der Verwendungszweck eine entscheidende Rolle. Das Leistungsspektrum der Meisterfotografen in Rostock beinhaltet neben verschiedenen Porträtfotografien wie Kinder-, Tier-, Familien- und Unternehmensporträts auch Schwangerschaftsbilder, Aktfotografien, Hochzeitsbilder sowie Bewerbungsfotos und Passbilder. Licht, Ausschnitt, Umfeld und Perspektive: Für ein perfektes Porträt muss alles stimmen, damit der eingefangene Moment dauerhaft lebendig bleibt. Bei der Aktfotografie verhält es sich ähnlich. Zudem ist hierbei das Gespür für Ästhetik besonders relevant, denn mithilfe von Licht und Schatten werden die Körper optimal in Szene gesetzt. Bei Schwangerschaftsbildern ist der Babybauch im Fokus. Ein Bodypainting kann diesen noch ausdrucksstärker in Szene setzen. Bei Bewerbungsbildern kommt es auf einen positiven ersten Eindruck an. Die Persönlichkeit des Bewerbers soll durch seine Ausstrahlung ideal zur Geltung kommen. Hochzeitsbilder sollen die Emotionen am schönsten Tag im Leben transportieren und bleibende Erinnerungen schaffen. Das Fotostudio Arppe kreiert mit jedem Bild ein einmaliges persönliches Kunstwerk.





Für ausführliche Informationen zum Leistungsangebot steht das Fotostudio Arppe in Rostock jederzeit zur Verfügung.







http://www.foto-arppe.de



Foto Arppe u. Heisenberg GbR

Rungestraße 16, 18055 Rostock

Firma: Foto Arppe u. Heisenberg GbR

Ansprechpartner: Wolff-Rüdiger Arppe

Stadt: Rostock

Telefon: 0381 4923162



