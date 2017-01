Trendlinie "natürlich gesund": Wandern, Walking, Wellness und mehr ...

Mix aus Bewegung, Entspannung und Genuss ist in und nachhaltig

Auf Ischia läuft ein 8-tägiges Angebot mit"Aktivem Erwachen", Life-Yoga und Panoramawander

(firmenpresse) - HAGEN - 31. Jan. 2017. Auf natürliche Art gesund urlauben - aktiv, entspannt, genussvoll. Das ist in - für die Altersgruppe von 30 bis über 70. "Laut dem Global Wellness Institut wachsen Wellnessreisen mehr als doppelt so schnell wie der Tourismusbereich insgesamt", so die Süddeutsche Zeitung. Pure Entspannung ist den meisten zu wenig, gefragt ist die Kombination aus Bewegung und Wohlfühl-Tipps. Mit der Linie "natürlich gesund" trifft Wikinger Reisen genau diesen Trend. Für Italienfans gibt es neben Sardinien, Ischia und Toskana jetzt einen Trip nach Levico Terme im Trentino. Eine kleine Auszeit mit kurzer Anreise bietet ein neuer 5-tägiger Trip in ein Kloster in der Oberpfalz.

Bewegt, relaxt und nachhaltig wirkungsvoll

Gesundheitswanderungen, Radfahren, Nordic Walking, Aquafitness, Yoga, Pilates, Tai Chi und Qi Gong. Dazu mal ein Kochkurs, mal Massagen, mal ein Ernährungsvortrag - alles im Reisepreis enthalten. Der Mix aus Bewegung, Relaxen und Genuss holt Menschen aus dem Alltagsstress. Und zwar nachhaltig: "Was Spaß gemacht hat, praktizieren viele zu Hause weiter", weiß Christine Sperling aus dem Produktmanagement der "natürlich gesund"-Linie.

Neu: Italien-Trip nach Levico Terme

Das neue 8-tägige Angebot in der Römerstadt Levico Terme kombiniert Wandern, Nordic Walking und Wellness. Vom Hotel am Lago di Levico aus starten kleine Wikinger-Gruppen nach der Aufwachgymnastik leichte Gesundheitstouren, u. a. auf dem Arte Sella - eine Nature-Art-Kunstausstellung im Grünen. Dazu kommt ein Aquafitness-Kurs. Im 3-Sterne-Superior-Hotel gibt es einen neu gestalteten Fit- und Wellness-Bereich mit Sauna, Dampfbad etc.

Renner: Sardinien

Sardinien ist ein Renner unter den "natürlich gesund"-Zielen. In der unberührten sardischen Ogliastralandschaft ergänzen Pilates und Yoga das genüssliche Wanderprogramm. Das ausgewählte stilvolle 4-Sterne-Hotel liegt nah an Strand und einsamen Buchten.

Klassiker: Ischia und Toskana

Ischia und Toskana sind weitere "natürlich gesund"-Klassiker. Auf der Thermeninsel Ischia läuft ein 8-tägiges Angebot mit "Aktivem Erwachen", Life-Yoga, Panoramawanderungen und Quellenbesuchen. Im toskanischen Montecatini Terme kommt zum lockeren 11-tägigen Aktivpensum ein Kochkurs.

Neuer Einsteiger-Trip: fünf Tage Oberpfalz

Auf Einsteiger warten Deutschland-Programme - vom Altmühltal oder Allgäu über die Lüneburger Heide bis Sieger- und Saarland. Newcomer ist ein 5-Tages-Schnuppertrip ins Kloster in der Oberpfalz.

Text 2.424 Z. inkl. Leerzeichen

Reisetermine und -preise 2017

Natürlich gesund ...

... in der Römerstadt Levico Terme - 8 Tage ab 798 Euro, Mai, Juni, Sept./Okt.

... auf Sardinien - 8 Tage ab 1.498 Euro, Juni bis Oktober

... in der Toskana - 8 Tage ab 1.690 Euro, Mai bis Juni, September bis Oktober

... auf Ischia - 8 Tage ab 1.130 Euro, April bis Juni, September bis Oktober

... in der Oberpfalz - 5 Tage ab 410 Euro, März bis Oktober

Terminvereinbarung auf der ITB:

Unsere Pressesprecherin Eva Machill-Linnenberg freut sich

auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Machen Sie uns einen Terminvorschlag: wikinger(at)mali-pr.de

Sie finden Wikinger Reisen in Halle 18, Stand 128d (Norwegen).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wikinger-reisen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

KURZPROFIL

Wikinger Reisen ist Marktführer für Wanderurlaub mit geführten und individuellen Touren. Der Claim "Urlaub, der bewegt" steht für Wander- und Wanderstudienreisen, Trekking, Radurlaub, aktive Ferntrips mit Natur, Kultur und Wanderungen sowie Winterurlaub. Mit knapp 59.000 Gästen und einem Jahresumsatz von rund 99 Mio. Euro gehört Wikinger Reisen zu den TOP 20 der deutschen Reiseveranstalter. Das 1969 gegründete Familienunternehmen ist CSR-zertifiziert und WWF-Partner. Es setzt sich in allen Bereichen für mehr Nachhaltigkeit ein. 20 Prozent der GmbH-Anteile hält die vom Unternehmensgründer initiierte Georg Kraus Stiftung, die damit nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit fördert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Wikinger Reisen GmbH

PresseKontakt / Agentur:

mali pr

Eva Machill-Linnenberg

Schlackenmühle 18

58135 Hagen

heidi.wildfoerster(at)wikinger.de

02331 463078

http://www.wikinger-reisen.de



Datum: 31.01.2017 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1450513

Anzahl Zeichen: 4004

Kontakt-Informationen:

Firma: Wikinger Reisen GmbH

Ansprechpartner: Heidi Wildförster

Stadt: Hagen

Telefon: 02331 904711





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung