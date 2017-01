Wechsel in der Geschäftsführung bei camos: Steffen Lorscheider tritt Nachfolge von Hans-Jürgen Lehnert an

Seit dem 1. Januar ist Steffen Lorscheider geschäftsführender Gesellschafter der camos Software und Beratung GmbH. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Unternehmen entwickelt er Lösungen für die digitalisierte Industrie weiter.

Steffen Lorscheider (Quelle: camos Software und Beratung GmbH)

(firmenpresse) - Stuttgart, 31. Januar 2017 – Seit dem 1. Januar ist Steffen Lorscheider geschäftsführender Gesellschafter der camos Software und Beratung GmbH. Er verantwortet die Bereiche Entwicklung und Technisches Produktmanagement und tritt damit die Nachfolge von Gründungsgesellschafter Hans-Jürgen Lehnert an. Michael Hüllenkremer – zuständig für den Vertrieb – und Simon Märkle – verantwortlich für die Beratung – freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Kollegen im Managementboard.



Der Wirtschaftsinformatiker Steffen Lorscheider ist seit 2000 bei camos tätig und maßgeblich an der Entwicklung von camos Develop beteiligt. 2014 übernahm er die Leitung des Entwicklungsteams für camos Develop. „Ich arbeite nun seit über 15 Jahren bei camos, kenne die Technologien und den Markt. Diese Erfahrung werde ich nutzen, um als Geschäftsführer die Weiterentwicklung unserer Produkte für die digitalisierte Industrie weiter voranzutreiben“, so Steffen Lorscheider. Michael Hüllenkremer: „Wir haben mit Steffen Lorscheider die optimale Lösung für die Nachfolge gefunden. Sein Wissen und seine Erfahrung sind für die Entwicklung von camos sehr wichtig.“



Hans-Jürgen Lehnert hatte 1986 gemeinsam mit Michael Hüllenkremer und zwei weiteren Gesellschaftern camos als erstes Spin-off des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart gegründet. Er scheidet nach über 30 Jahren nun aus dem Unternehmen aus, um sich neuen Herausforderungen jenseits der IT zu widmen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.camos.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die camos Software und Beratung GmbH



Die camos Software und Beratung GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt mit camos Quotation und camos Configurator eine der führenden CPQ-Softwarelösungen (Configure Price Quote) für Angebotserstellung und Produktkonfiguration im B2B-Markt. camos ist kompetenter Partner für die individuelle Konzeption, Implementierung, Integration und Einführung von CPQ-Lösungen. Namhafte Kunden mit technisch komplexen Produkten wie Siemens, KONE, Liebherr oder MAN setzen die Software weltweit sowohl mobil im Außendienst als auch inhouse integriert in ERP-Systeme (z.B. SAP ERP) ein. Mit ca. 100.000 Named Usern insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau ist camos in Europa der bedeutendste Anbieter in diesem Segment.

Dies ist eine Pressemitteilung von

camos Software und Beratung GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Pia Möllers

Dipl.-Wirt. (FH)

Marketingverantwortliche

Telefon: +49 711 78066-12

Telefax: +49 711 78066-60

Mobil: +49 178 7806612

E-Mail: P.Moellers(at)camos.de

Internet: www.camos.de



Datum: 31.01.2017 - 14:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1450516

Anzahl Zeichen: 1757

Kontakt-Informationen:

Firma: camos Software und Beratung GmbH

Ansprechpartner: Pia Möllers

Stadt: Stuttgart

Telefon: +49 711 78066-12



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung