qSPACE-AG bringt QualityScore für die Validierung von Qlik-Landschaften auf den Markt

(firmenpresse) - Heidelberg, 31.01.2017: Die qSPACE-AG, Anbieter der Entwicklungsplattform QSPACE, bietet ab sofort einen neuen Dienstleistungsservice für die Validierung von Qlik-Landschaften an. Der QualityScore ermöglicht eine Bewertung des Qlik-Betriebskonzepts von Unternehmen. Zudem wird unternehmensspezifisches Qlik-Wissen transparent, und die Logik der Kennzahlen inklusive Data-Lineage kann unternehmensweit überprüft werden.

Qlik-Usern wird ein komplettes Inhaltsverzeichnis über ihre gesamte Qlik-Landschaft bereitgestellt. Zudem werden mögliche Optimierungspotenziale für den operativen Betrieb und Synergieeffekte für künftige Entwicklungen aufgezeigt. Darüber hinaus erhalten sie Hinweise für die Einhaltung von Compliance-Anforderungen hinsichtlich Informationsverfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit, ETL- und Knowledge-Management.

Die Validierung erfolgt in drei Schritten, die innerhalb von 14 Tagen umgesetzt werden. QualityScore-Kunden benötigen nur ein Minimum an Zeitinvestition (wenige Stunden). Sie erhalten als Ergebnis ein dynamisches HTML-Dokument und eine aussagekräftige visuelle, drillfähige Darstellung (QualityScore-Matrix), die auch für spätere Benchmarkings dienen kann. Zunächst wird die Ausgangslage über ein geführtes, onlinegestütztes Interview mit Fragen zu Infrastruktur, Anforderungs-, Entwicklungs- und Auslieferungsprozessen sowie der unternehmensindividuellen Zielsetzung erhoben. In einem weiteren Schritt werden sämtliche Skripte im .qvw-Format automatisiert analysiert (vor Ort oder remote) und mit den herstellbaren Zusammenhängen dokumentiert. Abschließend erfolgt die Vorstellung der Ergebnisse und konkreter Handlungsempfehlungen für Aspekte wie Dokumentation, Entwicklung, Wartung, Wissenssicherung, Compliance etc. durch einen QSPACE-Experten mit ausgewiesener Qlik-Expertise.

"Mit unserem Service wenden wir uns an Qlik-Anwenderunternehmen, die valide Aussagen zu Skriptmengen, Ladeprozessen, Komplexität und Verknüpfungen ihrer Qlik-Landschaft benötigen - etwa im Hinblick auf Audits, um ihre BI effizienter zu gestalten, oder um die Wartungskosten des Qlik-Betriebskonzeptes zu reduzieren. Geeignet ist der Service zudem für Unternehmen, die vor einer Migration ihrer liefernden Datensysteme wie Datenbanken oder BI-Systeme eine Validierung planen.", so Olaf Buchal, CTO, qSPACE-AG. "Sinnvoll ist der QualityScore außerdem für alle, die das Vertrauen in die Herkunft der in Qlik verarbeiteten Kennzahlen überprüfen und stärken wollen."





Die qSPACE-AG stellt mit ihrem gleichnamigen Produkt QSPACE eine Entwicklungsplattform für Qlik-Anwendungen bereit. Diese ermöglicht eine skriptfreie, flexible und transparente Datenmodellierung sowie ein effizientes Change-Management und dessen Dokumentation. Qlik-Anwenderunternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenordnungen nutzen QSPACE, um ihre Qlik-Infrastruktur zu organisieren und zu strukturieren. Weitere Informationen zu dem Heidelberger Lösungsanbieter stehen unter www.qspace.de zur Verfügung.

