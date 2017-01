Erfolgreiche AED Customer Nights in Bannberscheid

Großes Interesse an Luxibel



Die AED group freut sich über ein reges Interesse an den diesjährigen Customer Nights in Bannberscheid bei Montabaur. Die zweitägige Veranstaltung bot Gelegenheit zum Networking und bildete außerdem für AED eine wichtige Plattform zur Präsentation des neuen Equipments.

Luxibel Präsentation auf der AED Customer Night in Bannberscheid (Foto: aadhoc-media.de • Thomas Roh

(firmenpresse) - Insbesondere mit dem Launch der Eigenmarke Luxibel in Deutschland konnte AED einen großen Erfolg verzeichnen. Luxibel ist eine Serie von Movinglights, Blindern und konventionellen Scheinwerfern, die ausschließlich mit LEDs bestückt sind und sowohl mit ihrer Leistung als auch bei den Preisen punkten können. Das Equipment steht ab sofort in der Vermietung und im Verkauf zur Verfügung. Dazu Alexander Kexel, Geschäftsführer von AED Rent in Bannberscheid: „Wir empfehlen das robuste Material für Anwendungen im Daily Business insbesondere dann, wenn es nicht um die Erfüllung von Ausschreibungen oder Rider-Anforderungen geht“.



Gezeigt wurden aber auch die Solid-State-Projektoren von Epson. AED kann in der Vermietung mehr als 130 Geräte in unterschiedlichen Leistungsklassen anbieten. Weitere Highlights der Neuheitenvorstellungen waren das ultrakompakte Line Array Kiva II von L-Acoustics, die Premium-Medienserverplattform Wings Engine Raw von AV Stumpfl, mit der sich bis zu vier unkomprimierte Bildsequenzen in 4K-Auflösung parallel abspielen lassen, sowie die aktuellen Projektoren von Panasonic und Barco. Erstmals öffentlich gezeigt in Deutschland wurden die EX Imageprozessoren aus der EventMaster Serie von Barco.



Die nächsten AED Customer Nights in Bannberscheid sollen Anfang 2018 stattfinden.























Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aed-rent.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AED group

Die AED group bietet flexible und leistungsfähige Lösungen für die Anforderungen der Studio- und Veranstaltungsbranche. Kunden können neues Equipment mieten, leasen oder kaufen beziehungsweise Second-Hand-Angebote in den Bereichen An- und Verkauf nutzen. Außerdem stehen in den Niederlassungen sogenannte Supermarkets zur Verfügung, in denen Verbrauchsmaterial und Kleinteile als Mitnahmeartikel angeboten werden. Dafür investiert das Unternehmen jährlich mehr als 100 Millionen Euro in audiovisuelles Equipment und ermöglicht damit mehr als 3.000 Kunden ein flexibles Investment für unterschiedlichste Anwendungen in den dafür erforderlichen Mengen. Zusätzlich betreibt die AED group mehrere große Studios. Die Zentrale der AED group befindet sich in Willebroek/Belgien, die deutsche Niederlassung in Bannberscheid bei Montabaur.

AED group

AED group

Leseranfragen:

AED Rent Germany GmbH

Heidchenstraße 3-5

56424 Bannberscheid

Ansprechpartner: Alexander Kexel

Telefon: +49 (0) 2602 / 999 371 0

E-Mail: Alexander.Kexel(at)aedrent.de

Internet: www.aed-rent.de

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

Hopfenfeld 5

31311 Uetze

0 51 73 / 97 27-48

info(at)newslounge.de

