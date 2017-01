Neuer Geschäftsführer bei eresult GmbH

(firmenpresse) - Die Full-Service UX-Agentur eresult GmbH hat seit dem 01. Januar 2017 einen weiteren Geschäftsführer. Martin Beschnitt (35), Dipl.-Ing. der Medientechnologie, wird den bisherigen alleinigen Geschäftsführenden Gesellschafter Thorsten Wilhelm in der Unternehmensführung unterstützen. "Nach nunmehr 12 Jahren alleiniger und insgesamt 17 jähriger Geschäftsführung der eresult GmbH insgesamt, freue ich mich sehr nun die Verantwortung mit einem erfahren UX Berater, erprobter Führungskraft und hervorragendem Kundenbetreuer teilen zu können", berichtet Thorsten Wilhelm, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der eresult GmbH.

Martin Beschnitt ist bereits seit Anfang 2007 für das Unternehmen tätig und hat verschiedene Stationen durchlaufen. Zunächst als Praktikant, dann als Projektmitarbeiter und Usability-Consultant an den Standorten in Göttingen und Hamburg. Seit 2010 leitete Beschnitt als Managing Director die Bereiche Marketing und Projektmanagement bei der eresult GmbH und ist Mitglied des Führungs- und Vertriebsteams. 2014 wurde er Büroleiter am Kölner Standort und hat diesen maßgeblich mit aufgebaut. Von zunächst zwei Mitarbeitern ist das Kölner Büro auf 9 Mitarbeiter gewachsen.

Er wird in seiner Position des Geschäftsführers weiterhin die Geschäftsfelder Projektmanagement & Organisationsentwicklung, Controlling, Marketing sowie Forschung & Entwicklung verantworten. "Als Ziel habe ich uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Geschäftsbereich Konzeption & Design weiter ausbauen und möchte ein gesundes Wachstum von eresult forcieren", erklärt Martin Beschnitt. Und Thorsten Wilhelm ergänzt: "Mit Martin Beschnitt als weiteren Geschäftsführer bekommen wir die Chance unser Wachstum zu beschleunigen und das Unternehmen zugleich auf ein breiteres Fundament zu stellen. Da ich Martin Beschnitt nun bereits seit 10 Jahren kenne und schätze, kann ich zurecht behaupten, dass wir im Team sehr gut zusammenarbeiten. Nicht zuletzt, da wir uns hervorragend ergänzen. Herr Beschnitt ist eine Geschäftsführung, dem es vor allem gelingen wird unsere Mitarbeiter/-innen zu motivieren, ihre Verbundenheit zum Unternehmen zu stärken und Wertschöpfung durch Wertschätzung zu erzielen."

Martin Beschnitt ist aktives Mitglied im Berufsverband der German Usability Professionals Association e.V. sowie Dozent an der EBC Hochschule Hamburg im Bereich Usability (seit 2011). Außerdem ist er stellv. Vorstand des BITKOM Arbeitskreises Usability & User Experience (UUX).





Die eresult GmbH bietet seit 2000 maßgeschneiderte Beratungs- und Forschungsdienstleistungen im Bereich Usability, User Experience, Conversion Optimierung und Online-Marktforschung. Das 35 Mitarbeiter starke Beraterteam arbeitet für Unternehmen verschiedener Branchen (Handel, Finanzen & Versicherungen, Tourismus, Energie, Telekommunikation, Medien, Automobil, Pharma & Gesundheit, Non-Profit) und optimiert Online-Shops, Apps, responsive Designs und Steuerungssysteme für PKWs und Haushalte.

Als Full-Service User Experience-Agentur berät die eresult GmbH seine namenhaften Kunden im In- und Ausland entlang des gesamten Produktlebenszyklus - von der Anforderungsanalyse, Konzeption und dem Prototyping über die Evaluation und Optimierung bis hin zur kontinuierlichen Erfolgskontrolle.

Neben dem Hauptsitz in Göttingen ist die eresult GmbH aktuell an fünf weiteren Standorten in Deutschland vertreten: Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Stuttgart und München.

