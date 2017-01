neues deutschland: Berliner SPD-Fraktionsvorsitzender Raed Saleh bleibt bei Ausweitung der Videoüberwachung auf kriminalitätsbelastete Orte in Berlin

(ots) - Der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh

setzt weiter auf Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten.

Eine solche sehe das von Rot-Rot-Grün Anfang dieses Jahres

verabschiedete Sicherheitspaket vor. "Ich erwarte eine konsequente

Umsetzung der Beschlüsse", sagte Saleh im Gespräch mit der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Für

eine solche Forderung sieht Saleh auch großen Rückhalt in der

Bevölkerung. "80 Prozent der Berlinerinnen und Berliner unterstützen

es, dass kriminalitätsbelastete Orte mit Videokameras temporär und

anlassbezogen überwacht werden."



Saleh hatte nach Verabschiedung des Sicherheitspakets durch die

Koalition mit einer Rede im Berliner Abgeordnetenhaus die Beschlüsse

und somit auch den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und

die Koalitionspartner scharf kritisiert. Unter anderem hatte er es

als Widerspruch bezeichnet, dass dem Staat Fesseln auferlegt würden,

während die Bürger gleichzeitig um Handyvideos gebeten würden.



Gegenüber "neues deutschland" sagte Saleh nun: "Wenn man eine

Parlamentsrede hält, hält man sie nicht für die Koalitionspartner,

sondern für die Menschen der Stadt." Weiter sagte er: "In einer

Koalition, die sich die Themen Pluralität, Multireligiösität,

Sexuelle Vielfalt und die Buntheit der Gesellschaft allein durch den

Zusammenschluss von Rot-Rot-Grün zum Thema gemacht hat, muss man

explizit darauf aufmerksam machen, dass das Thema Sicherheit eine

ganz große Rolle spielt. Sonst wird Rot-Rot-Grün nicht gelingen."







