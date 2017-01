Französische Fondsboutique Sycomore liebt deutsche Aktien

Sycomore Asset Management kommt nach Deutschland / Europäischer Stockpicker liebt deutsche Aktien: Sycomore-Mitgründer und Fondsmanager Emeric Préaubert verrät acht aktuelle Favoriten / Verwaltetes Vermögen seit 2012 auf 5 Milliarden Euro mehr als verdreifacht



(firmenpresse) - Paris, 31. Januar 2017. Das Verhältnis von Franzosen und Deutschen ist traditionell eher kühl. Im Spannungsfeld zwischen kulinarischer Faszination und kulturellen Gegensätzen stehen die zwei europäischen Schwergewichte oft mehr aus Vernunft als aus echter Verbundenheit zusammen. Erstaunlich harmonisch läuft die Zusammenarbeit jedoch bei der Geldanlage: Französische Fondsboutiquen haben bei deutschen Investoren einen ausgezeichneten Ruf.



Mit Sycomore Asset Management startet nun ein unabhängiger Pariser Stockpicker in Deutschland durch. Der 2001 gegründete Vermögensverwalter ist die erste unabhängige Fondsboutique, die eine eigene Nachhaltigkeitsanalyse aufgebaut und als festen Bestandteil des gesamten Investmentprozesses verankert hat. Das Management-Team kombiniert dabei die fundamentale Aktienanalyse mit einer ausgeprägten qualitativen Unternehmensbewertung. Dazu gehören sowohl persönliche Gespräche mit dem Top-Management der Firmen als auch mit seinen Kunden und Wettbewerbern. Mit diesem proprietären Investmentprozess setzt sich Sycomore AM zum Ziel, unterbewertete Aktien und nachhaltige Erträge zu identifizieren.



Emeric Préaubert, einer der vier Gründungspartnern und Manager des Flaggschiff-Fonds Sycomore Partners (ISIN: FR0010601906), sieht den Schritt auf den deutschen Markt als Meilenstein in der Unternehmensentwicklung: „Unabhängige Assetmanager bieten ihren Kunden Exzellenz in bestimmten Nischen, denn als Boutique ist man nur erfolgreich, wenn man sich auf Strategien und Regionen konzentriert, die man wirklich beherrscht. Bei Sycomore zum Beispiel kombinieren wir fundamentale und nicht-finanzielle Aspekte in der Aktienanalyse und setzen auf high-conviction Stockpicking in Europa. In diesem Segment gehören wir in Frankreich schon jetzt zu den Top Ten von über 600 französischen Boutiquen.“



Dass auch institutionelle Investoren aus Deutschland an diesem Ansatz Interesse haben, bestätigt David Czupryna, Head of Sycomore Asset Management Deutschland, Österreich und Schweiz: „Gerade in Deutschland gibt es bei den Versicherungen und Versorgungswerken viele mittelständische Player, die offen nach spezifischen Anlagestrategien, ergebnisorientierter Vermögensverwaltung sowie einem unternehmerischen Spirit suchen, der insbesondere für Fondsboutiquen typisch ist.“





Large bis Small Cap: Acht aktuelle Lieblingsaktien der Franzosen in Deutschland



Nicht nur Investoren sucht Sycomore AM in Deutschland. Auch am deutschen Aktienmarkt haben Préaubert und seine Kollegen eine ganze Reihe hochwertiger Aktienperlen identifiziert, die mit exzellenten Wachstumszahlen, erfolgreicher Internationalisierung, hoher Marktdurchdringung und mit stabilen Nachfrage- und Ertragsaussichten glänzen können. „Bei den deutschen Small-Caps lieben wir zum Beispiel das IT-Systemhaus Cancom und Zooplus, den erfolgreichsten Online-Händler für Heimtierbedarf. Zwar stammen die Unternehmen aus sehr unterschiedlichen Branchen, aber beide Management-Teams haben uns mit stetigem Umsatzwachstum, soliden Gewinnen und einer tragfähigen und nachhaltigen Wachstumsstrategie überzeugt“, so Préaubert.



Im Mid-Cap-Segment schätzen die Sycomore-Fondsmanager derzeit besonders die Aktien von Brenntag, ETS Eventim, der Kion Group und von Wirecard. „Kion hat als größter Gabelstapler-Hersteller in Europa nicht nur die Marktführerschaft erreicht, sondern mit der Übernahme von Dematic auch den Sprung in die USA geschafft. Zudem hat das Management ein klares Konzept für wichtigste Zukunftsthemen wie E-Mobilität und der digitalen Transformation und wird vom strukturellen Wandel wie E-Commerz, Automatisierung der Logistik und dem Ausbau der batteriebetriebenen Staplerflotten profitieren“, so Préaubert. Auch die Verbesserung der EBIT-Marge von 9,5 auf 12 Prozent bis 2018 und ein Nachhaltigkeits-Rating im eigens von Sycomore entwickelten SPICE-Modell von 3.5 (von möglichen 5 Punkten) machen die Wiesbadener zu einem Liebling der Pariser Assetmanager. Aktuell ist Sycomore Selection Responsable (ISIN: FR0011169341) in die Kion Group investiert.



Auch deutsche Schwergewichte wie BMW und Fresenius Medical Care sind beliebte Bestandteile der Pariser Stockpicking-Portfolios, die sich überwiegend auf europäische und Euroraum-Aktien konzentrieren.



Nachhaltigkeitsanalyse mit dem SPICE-Modell: Zur Risikoanalyse und als Themenfonds



Nicht alle Fonds von Sycomore sind ausgewiesene Nachhaltigkeitsfonds. Préaubert und seine 15 Kollegen im Portfoliomanagement nutzen die nach dem SPICE-Modell ermittelten Nachhaltigkeits-Ratings vor allem zur Risikokontrolle, um die qualitativ werthaltigsten Aktien zu identifizieren. Für die ausgewiesenen Nachhaltigkeits-Fonds ist dagegen ein Mindest-Score festgeschrieben, der das Investmentuniversum definiert.



Der Erfolg gibt dem Managementansatz von Préaubert und seinen Kollegen Recht: Der Sycomore Partners, ein High-Conviction-Fonds mit europäischen All-Cap Aktien, erzielte seit Auflegung eine Outperformance von 40 Prozent gegenüber dem Euro-Stoxx TR bei einer um 13 Prozentpunkte niedrigeren Volatität. Das macht den Fonds zu einem beliebten Baustein im Portfolio von institutionellen Kunden. Seit Auflagestart 2011 erzielte der Nachhaltigkeitsfonds Sycomore Selection Responsable an 88 Prozent der Tage eine Outperformance gegenüber dem Euro STOXX Net TR. Weitere thematisch fokussierte Nachhaltigkeitsfonds werden in Deutschland folgen.



Mit seinem Fokus auf fundamentale Analysen und einem intensiven qualitativen Bewertungsprozess hat sich Sycomore in seinem Heimatmarkt einen ausgezeichneten Ruf als Spezialist für europäische Aktien erworben und verwaltet heute ein Vermögen von rund 5 Milliarden Euro in 18 Fonds sowie zahlreichen Spezialmandaten. Zu den überwiegend institutionellen Kunden gehören heute Pensionsfonds wie die ERAFP und die FRR, zwei der größten staatlichen Versorgungswerke Frankreichs, so wie auch Versicherer und Banken.





Keywords (optional):

Über Sycomore Asset Management

Sycomore Asset Management, gegründet 2001, ist eine unabhängige französische Fondsboutique mit 5,0 Milliarden Euro Assets under Management und Sitz in Paris. Auf der Suche nach unterbewerteten Qualitätsaktien kombiniert der französische Stockpicker sein unternehmenseigenes Modell für die Fundamentalanalyse mit einer umfassenden SRI-Bewertung und über 1.600 persönlichen Gesprächen mit dem Top-Management möglicher Zielunternehmen pro Jahr. Die Fondspalette konzentriert sich auf die vier Strategien europäische Aktien, Absolute Return, Unternehmensanleihen aus dem Euroraum und Asset Allocation. Seit 2008 wird der Spezialist für europäische Wertpapiere von der Ratingagentur Fitch durchgehend mit der Note „High Standard“ ausgezeichnet. Sycomore AM gehört mehrheitlich den 4 Gründungspartnern und beschäftigt über 50 Mitarbeiter, darunter 16 Portfoliomanager und Analysten. Aktuell sind acht Fonds von Sycomore AM in Deutschland registriert. (Stand: 02.01.2017)

