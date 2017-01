ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 31. Januar 2017

(ots) -

Woche 05/17

Mittwoch, 01.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.55Rivalen: Bill Gates und Steve Jobs

Frankreich 2014



7.40Weltmacht Google

Wie ein Konzern unser Leben beeinflusst

Deutschland 2015



8.23Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



8.25Die Scheinwelt von Facebook & Co.

Das Geschäft mit gekauften Likes



9.10Die Roboter-Revolution

Wie Computer uns arbeitslos machen

Großbritannien 2015



9.40Schöne neue Welt

Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt

Deutschland/USA 2016



10.40Das manipulierte Bild



11.25Hasskommentare und falsche Likes

Manipulation im Netz



12.05Ich weiß, wer du bist

Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft



12.50Mythen-Jäger

Der verlorene Stamm Israels

Großbritannien 2014



13.35Terra X

Mord am Hof des Pharao

Die Verschwörung um Ramses III.



14.20Mythen-Jäger

Der Fluch des "Treasure Mountain"

Großbritannien 2014



15.05Mythen-Jäger

Das verfluchte Gold des Montezuma

Großbritannien 2014



15.50Mythen-Jäger

Die geheimnisvolle Goldmine

Großbritannien 2014





16.35Terra X

Goldrausch am Yukon

Deutschland/Kanada 2011



17.20Mythen-Jäger

Das Rätsel der "Spider Rocks"

Großbritannien 2014



18.05Mythen-Jäger

Das verschollene Schiff in der Wüste

Großbritannien 2014



18.50Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao

Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

23.55Schätze des alten Ägypten

Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

1.05ZDF Expedition

Mission X - Lohn des Schreckens

Deutschland 2006





( weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

3.15Die Pioniere Amerikas

Zeitenwende



4.00Geschichte der Technik

Kalender, Zeitzonen & Co.

Großbritannien 2014



4.45Geschichte der Technik

Brillen, Teleskope & Co.

Großbritannien 2014





Woche 09/17

Montag, 27.02.



Bitte Programmänderung beachten:



10.45Ursprung der Technik

Schiffsmechanik



"Ursprung der Technik: Mechanik des Nahen Ostens" entfällt

( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )









