Arena Solutions verzeichnet mit steigender Dynamik als Weltkonzern bislang besten Quartalsabschluss

(ots) - Arena Solutions -

Wegbereiter für eine cloudbasierte All-in-One-Plattform für

Produktentwicklung, die PLM, ALM, Lieferkettenzusammenarbeit und QMS

vereint - gab heute die Finanzergebnisse vom vierten Quartal 2016

bekannt, das bislang beste Quartal in der Geschichte von Arena.



Der Wert von Neukundenabonnements ist seit dem vierten Quartal

2015 um 27 Prozent gestiegen, was durch Arenas anhaltenden Erfolg

beim Verkauf an größere Unternehmenskunden angeregt wurde. Das

durchschnittliche Auftragsvolumen für das vierte Quartal 2016 war um

32 Prozent höher als im gleichen Zeitraum im Jahr 2015.



Zu den Neukunden im vierten Quartal 2016 zählen u.a.:



- FARO Technologies entwickelt und vermarktet tragbare

Koordinatenmessmaschinen (CMMs, Coordinate Measuring Machines) und

3D-Bildgebungsgeräte zum Beheben dimensionaler Metrologieprobleme.

- Corindus Vascular Robotics ist ein internationaler

Technologieführer für roboterassistierte gefäßchirurgische

Eingriffe.

- ProteinSimple bietet Tools zur Proteinanalyse, um Forschern ein

besseres Verständnis von Proteinen und ihrer Rolle bei Erkrankungen

zu vermitteln.

- Bigfoot Biomedical konzentriert sich auf die Gestaltung einfacher,

sicherer und effektiverer Lösungen für Personen, die an

insulinabhängiger Diabetes leiden.

- Geometrics liefert auf internationaler Ebene robuste, tragbare,

benutzerfreundliche und technologisch innovative geophysikalische

Messgeräte.

- Aehr Test Systems ist ein weltweiter Anbieter von Systemen für

Burn-in sowie Tests von Speicher- und Logikbausteinen und verfügt

über eine installierte Basis von über 2.500 Systemen weltweit.

- Ring (Bot Home Automation) hat sich die Verringerung der

Kriminalität in Gemeinschaften zum Ziel gesetzt und möchte

Verbraucher stärken, indem ein "Ring" der Sicherheit um Wohngebiete



und Nachbarschaften herum geschaffen wird.

- Velo3D ist ein gut finanziertes Unternehmen für fortschrittliche

Technologie, das die Unterstützung von Risikokapitalunternehmen

genießt und die Absicht verfolgt, die metallische Zusatzstoffe

nutzende Fertigungsindustrie vollständig zu durchkreuzen.



Im Gegensatz zu Insellösungen, die Informationen innerhalb eines

Silos einfangen, auf das nur wenige Schlüsselpersonen Zugriff haben,

bietet Arena eine umfassende, cloudbasierte Plattform zur

Produktentwicklung, die alle Technik-, Qualitäts- und

Betriebsdisziplinen vereint, die an der Erzeugung innovativer

vernetzter Produkte beteiligt sind. Im Herbst 2016 fügte das

Unternehmen durch Arena Verify ALM- (Application Lifecycle

Management-)Kapazitäten (http://www.arenasolutions.com/products/alm/)

hinzu, die Anforderungs-, Issue-, Bug- und Hardwaredefekt-Management

in einer ganzheitlichen Lösung für Produktentwicklung bereitstellen,

die eine einzigartige Kombination von PLM, ALM,

Lieferkettenzusammenarbeit und Qualitätsmanagement (QMS) bietet.



Arenas Plattform für Produktentwicklung verbindet für einen

kontinuierlichen Verbesserungsprozess eine gemeinsame Entwicklung mit

den Produktinformationen, was allen am Entwicklungsprozess

beteiligten Parteien eine beispiellose Visibilität, Klarheit und

Flexibilität verschafft. Durch das vereinigte Bemühen von Software-,

Firmware-, Maschinenbau- und Elektroingenieuren ist eine gemeinsame

Innovation möglich, um die Anforderungen zu identifizieren, Designs

zu integrieren und die Produktqualität zu verbessern, sodass Produkte

schneller auf den Markt gelangen. Arena hat über 250 Kunden im

Bereich Internet der Dinge (IoT, Internet of Things), was Arenas

Stärke unter Unternehmen zeigt, die komplexe, vernetzte, hochmoderne

Produkte entwerfen.



"Im Laufe der letzten zwei Jahre haben wir den Umfang unserer

Lösung durch Veröffentlichungen wie Arena Quality

(http://www.arenasolutions.com/products/qms/), Arena Training

Management (http://www.arenasolutions.com/products/plm/features/train

ing-management/) und zuletzt Arena Verify

(http://www.arenasolutions.com/products/alm/) erweitert",

kommentierte Craig Livingston, CEO von Arena. "Wir stellen seit über

einem Jahrzehnt cloudbasiertes PLM bereit und der steigende Umfang

von Erstverträgen ist ein Zeugnis für das wachsende Vertrauen in

Arena, während wird weiterhin den Wert ausbauen, den die Plattform

für Produktentwicklung von Arena unseren Kunden bietet."



Informationen zu Arena Solutions



Arena, der Erfinder von cloudbasiertem PLM, bietet eine

All-in-One-Plattform für Produktentwicklung, die PLM, ALM,

Lieferkettenzusammenarbeit und QMS für die Gestaltung und die

Fertigung komplexer Elektronik vereint. Mit Arena können Elektro-,

Maschinenbau-, Software- und Firmware-Ingenieure mit Herstellungs-

und Qualitätsteams zusammenarbeiten, um ihre Stückliste zu verwalten,

technische Änderungsaufträge zu ermöglichen und die

Prototypenentwicklung zu beschleunigen. Dadurch können Kunden von

Arena leichter Standards erfüllen und gleichzeitig die Einhaltung

gesetzlicher Bestimmungen sicherstellen, Schulungsmanagement

verbessern, die Kosten senken, die Qualität verbessern und die

Markteinführungszeit verkürzen. Arena wurde als einer der Top 10

PLM-Anbieter eingestuft und hat 2016 den begehrten Design News Golden

Mousetrap Award gewonnen. Weitere Informationen finden Sie auf

http://www.arenasolutions.com.



Arena und Arena Solutions sind Handelsmarken von Arena Solutions,

Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Alle Rechte vorbehalten. Andere

Produkt- und Unternehmensnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen

Inhaber.



