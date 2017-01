Von Australien nach Hanau: Gina-Lisa gibt Autogrammstunde im Forum Hanau

Gina-Lisa Lohfink gibt am 1. Februar ab 17.30 Uhr Autogramme im Forum Hanau. (Bildquelle: @pr)

(firmenpresse) - Hanau, 31. Januar 2017 - Die Dschungelcamp-Zuschauer haben mit ihr gehofft und gezittert: Die Wahl-Hanauerin Gina-Lisa Lohfink zog für das RTL-Format "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" in den australischen Dschungel. So sehr sie auch kämpfte, für den Titel der Dschungelkönigin reichte es leider nicht. Dennoch möchte es sich der TV-Star nicht nehmen lassen, sich bei seinen Unterstützern und Freunden in Hanau zu bedanken, und kommt direkt nach seiner Rückkehr in Deutschland am 1. Februar zur Autogrammstunde ins Forum Hanau.

Keine Verschnaufpause für Gina-Lisa Lohfink: Für die bekannte TV-Blondine geht es nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen direkt ins Forum Hanau. Alle Fans aus der Region Hanau haben dann die Gelegenheit, Gina-Lisa live zu treffen. Am Mittwoch, 1. Februar, wird sie sich ab 17.30 Uhr zwei Stunden Zeit für ihre Fans nehmen und für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Die Autogrammstunde findet im Untergeschoss des Forum Hanau statt.

Über das Forum Hanau

Das Forum Hanau ist das größte Shopping-Center der Region mit einem Investitionsvolumen von etwa 200 Millionen Euro, einem Einzugsgebiet von mehr als 400.000 Menschen und einem Nachfragevolumen von ca. 2,4 Milliarden Euro. Die aus fünf Baukörpern bestehende Immobilie mit einer Mietfläche von insgesamt etwa 36.400 Quadratmetern - davon 24.700 Quadratmeter Mietfläche für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen - wurde im September 2015 fertig gestellt und ist zu über 95 Prozent vermietet. Zu den Mietern zählen H&M, New Yorker, Esprit, Toys"R"Us, die Nahversorger Rewe und dm sowie das Restaurant Vapiano. Öffentlicher Nutzer auf etwa 9.000 Quadratmetern ist die Stadt Hanau mit der Stadtbibliothek, dem Stadtarchiv, der Wetterauischen Gesellschaft für Naturkunde und dem Medienzentrum.





