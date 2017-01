Somikon Mini-HD-Überwachungskamera, PIR-Sensor, Infrarot

Überwacht das Hab und Gut rund um die Uhr

Somikon Mini-HD-Überwachungskamera, IR-Nachtsicht, PIR-Sensor, 1 Jahr Stand-by, www.pearl.de

(firmenpresse) - Filmt automatisch, wenn sich etwas tut: Dank Bewegungserkennung entgeht dem wachsamen

Auge dieser kleinen Kamera von Somikon nichts. Kommt jemand in ihren Sichtbereich, startet sie

sofort die HD-Aufnahme mit flüssigen 30 Bildern pro Sekunde.

Auch im Dunkeln: 6 Infrarot-LEDs sorgen in der Dämmerung und nachts für beste Sicht in bis zu 8

Meter Entfernung. So überwacht man bequem beispielsweise Hotelzimmer oder Büro, den

Schreibtisch u.v.m.

Neigbarer Kamerakopf: Die Kamera lässt sich um bis 180° drehen, so dass man sie überall perfekt

ausrichten kann.

Extra-ausdauernder Akku: Bei aktiver Bewegungserkennung ist die Kamera bis zu 1 Jahr lang

aufnahmebereit! Mit einer Akku-Ladung nimmt man bis zu 5 Stunden lang auf.

- Mini-Überwachungs-Kamera

- HD-Video-Aufnahme: 1280 x 720 Pixel (720p) bei 30 Bildern/Sek.

- Objektiv-Bildwinkel: 120°

- Aufnahmestart per Knopfdruck und Bewegungserkennung (8 m Reichweite,

Erfassungswinkel 60°)

- Infrarot-Nachtsicht über 6 LEDs, bis zu 8 m Reichweite

- Manuell neigbarer Kamerakopf: ca. 180°

- Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

- Speicher: Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

- Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 500 mAh, bis zu 5 Stunden Aufnahme, 1 Jahr

Stand-by bei aktiver Bewegungs-Erkennung

- Laden: per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 35 x 65 x 28 mm, Gewicht: 52 g

- Kamera inklusive Micro-USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 79,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 149,90 EUR

Preis: 79,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 149,90 EUR

Bestell-Nr. NX-4281





PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

PEARL.GmbH

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

presse(at)pearl.de

07631-360-417

http://www.pearl.de



