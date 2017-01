Frühlingsgefühle in der SHA Wellness Clinic

Das neue Jahr ist bereits in vollem Gange, die guten Vorsätze aus der Silvesternacht sind längst vergessen?

Frühlingsgefühle in der SHA Wellness Clinic

(firmenpresse) - Wollten die Deutschen gerade noch gesünder essen, aufhören zu rauchen und mehr Sport treiben, macht es sich der nun oftmals unüberwindbare innere Schweinehund in den Wohnzimmern bequem. Zeitgleich steht der Frühling bereits in den Startlöchern. Höchste Zeit sich die guten Vorsätze wieder ins Bewusstsein zu rufen und fit für den Frühling zu werden. Die SHA Wellness Clinic unterstützt ihre Gäste dabei, aus Vorsätzen Taten zu machen - in exklusiver Atmosphäre, bei frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein.



Die SHA Wellness Clinic hat für jeden guten Vorsatz, der darauf abzielt, das Leben gesünder zu gestalten, das richtige, individuell abgestimmte Programm im Portfolio. Ganz gleich, ob der Wunschzettel für 2017 eine reinigende Entgiftungskur, Gewichtsverlust, das Aufgeben des Rauchens oder die gezielte Steigerung der allgemeinen Fitness vorsieht - bei SHAs mehr als 80 Experten und Ärzten sind die Gäste in den richtigen Händen. Nach einer eingehenden Gesundheitsanalyse wird für jeden Gast ein persönliches Programm zusammengestellt, damit der Aufenthalt zum gewünschten langfristigen Erfolg führt.



Dank 360° Programmen mit SHA fit in den Frühling

Mangelnde Bewegung, eine unausgewogene Ernährung und Stress lassen den Körper schneller altern. Schlappheit, Müdigkeit und Gewichtszunahme sind oftmals die Folgen dieser unschönen Verkettung. Mit dem SHA Fitness Programm, das auf eine Dauer von sieben bis 14 Tagen ausgelegt ist, wird das oberste Ziel - langfristig einen aktiven, gesunden Lebensstil zu führen -verfolgt. Das SHA Fitness Programm versteht sich als 360° Rundumpaket, das mit einer kompletten Gesundheitsanalyse beginnt, zahlreiche Behandlungen mithilfe neuester Technologien beinhaltet und über Ernährungsberatung bis hin zu einem ma?geschneiderten Trainingsprogramm reicht. In Zusammenarbeit mit Personal Trainern und Ärzten wird mit den Gästen ein umfassendes Konzept erarbeitet.



Natürlich und gesund abnehmen

Wer sich entschließt den überflüssigen Pfunden den Kampf anzusagen, findet bei SHA nicht nur die Expertise und Unterstützung, um das Idealgewicht zu erreichen, sondern - und viel wichtiger - zu lernen, dieses langfristig zu halten. Das Programm zur Gewichtsreduktion beinhaltet eine Kombination aus der SHA Diät, Trainingseinheiten und Therapien, die auf die individuellen Bedürfnisse des Gastes abgestimmt werden. Das Konzept basiert auf Erkenntnissen aus der traditionellen chinesischen Medizin, gepaart mit therapeutischen Behandlungen. Um nach dem Aufenthalt nicht wieder in alte Ernährungsgewohnheiten und Verhaltensmuster zurückzufallen, wird zusammen mit den Experten vorort ein maßgeschneiderter Gesundheitsplan erarbeitet, der die Gäste nach ihrem Aufenthalt in der SHA Wellness Clinic begleitet.





Auszug aus dem Programm der SHA Wellness Clinic

SHA Weight Loss Programm (Minium 7 Tage / Empfohlen 14 Tage / ab 3.150 EUR)

SHA Detox Programm (Minium 7 Tage / Empfohlen 14 Tage / ab 3.150 EUR)

SHA Fitness Programm (7 Tage / 3.650 EUR)

SHA Anti-Raucher Programm (7 Tage / 3.750 EUR)

SHA Anti-Stress Programm (7 Tage / 3.200 EUR)



Über die SHA Wellness Clinic

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2008 empfängt die SHA Wellness Clinic ihre Gäste für einen präventiv-medizinischen Aufenthalt im luxuriösen Resort-Ambiente. 2015 wurde der Wellbeing Trakt auf 6.000 qm erweitert. Die Verbesserung und Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden durch die optimale Verbindung von fernöstlichen Techniken mit den neuesten Erkenntnissen der westlichen Medizin stehen im Fokus. Das Konzept der SHA Wellness Clinic ist das Resultat der persönlichen Erfahrung von SHA-Gründer Alfredo Bataller Parietti. Nach traditionellen medikamentösen - und leider erfolglosen - Behandlungen seiner Krankheit, an der er seit jungen Jahren litt, fand er die Lösung durch die Befolgung einer makrobiotischen Ernährung. Die ganzheitliche Philosophie der SHA Methode entwickelt sich seither mithilfe eines Teams aus Experten - allen voran dem berühmten Michio Kushi, der im Jahr 1995 zum Präsidenten der World Association of Natural Medicine ernannt wurde und als Vater der modernen Makrobiotik gilt. Die SHA Wellness Clinic nimmt im Bereich "Healing Holidays" weltweit eine Vorreiterrolle ein.

Durch die Lage hoch oben in der spanischen Sierra Helada, einem Naturschutzgebiet mit Blick auf das malerische Städtchen Altea direkt am Mittelmeer, wird das Rundumpaket zur Bewahrung eines optimalen Gesundheitszustandes auf natürliche Weise durch ein mildes Mikroklima ergänzt.



www.shawellnessclinic.com/de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.starling-pr.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Starling PR GbR

Leseranfragen:

Dreimühlenstr. 23, 80469 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 31.01.2017 - 16:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1450584

Anzahl Zeichen: 4846

Kontakt-Informationen:

Firma: Starling PR GbR

Ansprechpartner: Isabel Finzel

Stadt: München

Telefon: 089 124 777 31



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.