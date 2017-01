Weltneuheit: Big Data Analyse von Datenströmen im Maschinen-Netzwerk

Als echte Weltneuheit stellt die EVO Informationssysteme ein neuartiges Management-Dashboard für die Analyse von Datenströmen in der Produktion vor.

Management-Dashboard für die Analyse von Datenströmen in der Produktion

(firmenpresse) - Als echte Weltneuheit stellt die EVO Informationssysteme ein neuartiges Management-Dashboard für die Analyse von Datenströmen in der Produktion vor.



Die Big Data Analyse eröffnet erstmalig die Möglichkeit, den Datenfluss und die Netzwerkaktivitäten in einem Maschinennetzwerk zu messen und zu analysieren. Aufgezeichnet und ausgewertet werden alle Daten, die in einem Produktionsnetzwerk bidirektional ausgetauscht werden. Mit einem Klick wird der Datenverkehr mit Maschinen, Werkzeugvoreinstellgeräten und Messmaschinen im Dashboard für einen beliebigen Zeitraum sehr übersichtlich visualisiert.



Der Softwarehersteller verspricht den Nutzern durch das Analyseverfahren völlig neue Erkenntnisse über die Datenströme in den Produktion zu gewinnen. Auch ohne Betriebsdatenerfassung oder Maschinendatenerfassung kann somit die Produktionsperformance abgeleitet werden. Für Produktionsverantwortliche ist es höchst informativ zu wissen, welcher Datenverkehr in der Produktion herrscht.



Kunden die das EVO-Verfahren zur Übertragung von Werkzeugmessdaten an Werkzeugmaschinen einsetzen, wird vorgerechnet welche Kosteneinsparung beim Mehrfacheinsatz von einmalig vermessenen Werkzeugen erzielt wurde.



Das Dashboard für EVOjetstream kann jederzeit nachgerüstet werden und so auch die Datenströme der Vergangenheit auswerten.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.evo-solutions.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

// EVO Informationssysteme GmbH - Industriesoftware von A bis Z //



Die EVO Informationssysteme GmbH ist einer der führenden deutschen Hersteller von Industriesoftware für die Metallverarbeitung. EVO ist der anerkannte Vordenker für den vernetzten und digitalen Informations- und Datenfluss in Industrieunternehmen. Die Kernkompetenz: datenbankbasierte Informationssysteme zur Bündelung von Daten, Prozessen und Dokumenten.

Der Softwarehersteller bietet ein ganzheitliches Lösungsspektrum für die Zerspanung und zum Thema Industrie 4.0. Die „Industrie 4.0-Lösungen“ von EVO wurden auf Bundes- und Landesebene ausgezeichnet.

EVO-Software ist schnell verständlich und vielfältig in den Möglichkeiten.



Unter dem Motto Industriesoftware von A bis Z bietet der Softwarehersteller ein außergewöhnliches und einzigartiges Softwarespektrum:



– Unternehmenssoftware (ERP)

– Produktionsplanung / grafische Plantafel (PPS)

– Produkt- & Fertigungsdatenmanagement (PDM/PLM/DMS)

– CNC-Datenverwaltung / Datenaustausch mit CNC-Maschinen

– Werkzeugmessdaten-Bereitstellung für Maschinen

– Werkzeugverwaltung / Werkzeugorganisation

– Betriebsdatenerfassung (BDE)

– Maschinendatenerfassung (MDE/MES)

– Qualitätsmanagement (CAQ)

– Personalzeiterfassung (Workforce Management)



Die Softwarebausteine sind einzeln einsetzbar und können auch nahtlos miteinander verzahnt werden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

EVO Informationssysteme GmbH

Leseranfragen:

EVO Informationssysteme GmbH

Presseservice

Ludwig-Bölkow-Straße 15

D-73568 Durlangen



Tel.: 07176/45290-0

Fax: 07176/45290-50



presse(at)evo-solutions.com

www.evo-solutions.com



PresseKontakt / Agentur:

EVO Informationssysteme GmbH

Presseservice

Ludwig-Bölkow-Straße 15

D-73568 Durlangen



Tel.: 07176/45290-0

Fax: 07176/45290-50



presse(at)evo-solutions.com

www.evo-solutions.com



Datum: 31.01.2017 - 16:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1450586

Anzahl Zeichen: 1534

Kontakt-Informationen:

Firma: EVO Informationssysteme GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung