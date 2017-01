Black is Beautiful: HUAWEI Mate 9 jetzt auch in Schwarz erhältlich

(firmenpresse) - Düsseldorf, 31. Januar 2017 - HUAWEI, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Telekommunikationstechnologie, erweitert die Farbpalette des HUAWEI Mate 9 um die zeitlose Farbe Schwarz. Das beliebte Smartphone ist zum Marktstart in Deutschland seit November 2016 in den Farben Space Grey und Moonlight Silver im Handel erhältlich und wurde schnell zum Verkaufsschlager.

Das HUAWEI Mate 9 vereint hochwertiges Design mit innovativen Smartphone-Technologien. So wurde das Flaggschiff in Zusammenarbeit mit Kamera-Ikone Leica entwickelt und verfügt über die zweite Generation der Leica Dual-Kamera mit einem Hybrid Zoom sowie einem 12 MP RGB-Sensor und einem 20 MP Monochrom-Sensor. Dank seines 14,9 cm (5,9 Zoll) großen IPS-Displays lassen sich Emails und Texte besonders gut lesen. Das hauseigene Kirin 960-Chipset mit Machine Learning Algorithmus sorgt für ordentlich Schnelligkeit und Power und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch. Über die SuperCharge-Technologie lädt der 4.000 mAh-Akku innerhalb von 20 Minuten genug Energie für eine eintägige Nutzung des Smartphones. Das neue EMUI 5.0 holt das Maximum aus dem Android 7.0?-Nutzererlebnis heraus und ermöglicht eine besonders intuitive Bedienung.

Preise und Verfügbarkeit

Das HUAWEI Mate 9 Black (4GB RAM/64 GB ROM) ist ab Mitte Februar zu einer UVP von EUR 699,- im Handel erhältlich. Außerdem gibt es das HUAWEI Mate 9 noch in den Farbvarianten Space Grey und Moonlight Silver. Die exklusive Porsche Design-Edition ist seit Dezember in den Porsche Design-Stores verfügbar.





Die Produkte und Services von HUAWEI sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. HUAWEI ist der weltweit drittgrößte Smartphone-Anbieter und betreibt aktuell 16 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA, Schweden, Russland, Indien, China und Deutschland. Von der Gründung 1987 bis heute wächst das noch junge Unternehmen stetig. Das internationale Geschäft ist der entscheidende Wachstumsmotor - Europa und insbesondere Deutschland kommen dabei eine Schlüsselrolle zu. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2001 aktiv, seit 2011 mit eigenem Smartphonebrand. Die HUAWEI Consumer Business Group hat ihre Europazentrale in Düsseldorf und ist neben Carrier Network und Enterprise Business einer von HUAWEIs drei Geschäftsbereichen, der folgende Bereiche abdeckt: Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Wearables, Heimgeräte und Cloud-Services. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

