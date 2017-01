VISA MasterCard Online Kreditkarten Akzeptanz

(firmenpresse) - E-Press Hamburg 31.01.2017

Online Kreditkarten Akzeptanz direkt und einfach zum Merchant Account!

Umsatzsteigerung durch Online Kreditkarten Akzeptanz. Zu dem A und O des E-Business zaehlt das richtige Angebot an verschiedenen Payment optionen. Nichts geht ohne eine Kreditkarten online Akzeptanz.

Zu den fuehrenden Payment Service Providern ( IPSP) in Europa zaehlt das Unternehmen GH-Bill.com ( Global Humax Cyprus Ltd) .

Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Prozessing von Kreditkarten Zahlungen und bietet Haendler aus verschiedenen Branchen wie auch dem aus dem Bereich "Adult Entertainment Industry", Digital Goods, Online CAS IN Os eine schnelle und vor allem einfache Online Kreditkarten Akzeptanz und dies zu unglaublich guenstigen und uebersichtlichen Konditionen. GH-Bill.com hat in 2016 ueber 5000+ websites weltweit im processing. Zu den Kernmaerkte zaehlt die USA, Canada sowie Europa.

Das Unternehmen ueberzeugt insbesondere durch die schnelle und flexible Anbindung von neuen Haendlern und dem extrem positiven Haendler Management und Kundensupport.

Hiebei profitieren besonders kleine Website Betreiber mit geringen Prozessing Umsaetze die meist von grossen Banken nicht akzeptiert werden.

Interessenten erhalten sofort einen Einblick ueber den aktuellsten Service und koennen online sofort kostenlos und unverbindlich ein Angebot anfordern.

Gerade Start Up Unternehmen oder kleine Online Haendler Erotikportle oder Adult websites finden derzeit nur schwer einen Zugang um Online VISA Mastercard Zahlungen auf der eigenen Website zu aktzeptieren.

GH-Bill hat es sich zum klaren Ziel gemacht, kleinen Adult Website . Escort Directory Advertisment websites,uvm eine schnelle und einfach Loesung zu bieten um Online Kreditkarten Zahlungen zu akzeptieren und dies von allen fuehrenden Kreditkartengesellschaften wie VISA, MasterCard, AMEX, Diners und JCB und dies aus einer Hand, so ein Sprecher des Unternehmens

Durch die enge Zusammenarbeit mit Int. Acquiring Banken, werden Merchant accounts innerhalb von 24 h genehmigt. Direkt Zugang bietet GH-Bill ebenfalls zu alternativen Bezahlverfahren wie ClickDirectPay.com welches auf basis einer direkten online Ueberweisung basiert und dem Haendler eine REAL TIME Bestaetigung uebermittelt. ClickDirectPay.com ist insbesondere Interessant fuer Online Merchants mit einer Zielgruppe in Deutschland und Oesterreich.

Innerhalb von nur wenigen Tagen kann der Online Merchant mit dem ausgezeichneten und vor allem sicheren zertifizierten Payment Gateway, welches nach den PCI DSS Standards ausgerichtet ist sofort Live gehen.

Klar und deutlich setzen wir uns hiermit von Mitbewerbern ab durch die schnelle und effiziente Umsetzung und unseres professionellem Team.

Wer in letzter Zeit schon mal versuchte bei einem Acquirer eine Online Kreditkarten Akzeptanz zu beantragen auch in den Sparten E- Commerce oder Retail,, weiss wie muehsam und wie langsam die Muehlen mahlen und hierbei gibt es kaum einen Unterschied zwischen US oder European Acquirer.,

Als Int. Payment Service Provider, ist das Unternehmen auf die Anforderungen Global agierenden Haendler ausgerichtet.

Globale Reichweite in Wachstumsmärkten

Durch die Akzeptanz alternativer Bezahlverfahren profitieren E-Commerce-Händler wie auch Adult - Erotik Foren, Dating Platformen sowie int. Online Casinos von

mehr internationaler Reichweite. Diese können ihr Geschäft schneller und viel effektiver ausweiten

und neue Märkte einfacher erreichen, bei geringeren Kosten. Kunden ohne Kredit-

oder Debitkarte wird durch alternative Bezahlverfahren die Teilnahme am Onlinehandel

ermöglicht und Online-Händler erreichen somit schneller neue Zielgruppen. GlobalHumax bietet

für den E-Commerce mehr als 20 alternative Bezahlverfahren in über 30 Ländern weltweit.

Als Payment Service Provider stellt GH-bill.com mit seinen Partnerbanken ein Finance Gateway auf Basis der aktuellsten Technologie. Hierbei werden die höchsten Anforderungen die ein Acquirer( Bank) sowie VISA und MasterCard stellen, berücksichtig und ständig up dates durchgeführt.

Durch ein transparentes Prozessing der Transaktionen wird dem Händler / Merchant ein Live Access zur Verfügung gestellt.

Sicherheit hat oberste Priorität - deshalb ist das GH-Bill Payment Gateway auch nach PCI- DSS zertifiziert.

Virtual Terminals für MOTO ( Mail Order/ Telefon Order Zahlungen) sind ebenso Standard wie auch die Online Akzeptanz von VISA und MasterCard Zahlungen.

Es ist auch keine Mindest Umsätze erforderlich und daher perfekt für kleine bis grosse Umsatzvolumen.

Interessente können kostenlos ein Merchant Account eröffnen weitere Infos sind

rund zu dem Thema "Online Kreditkarten Akzeptanz unter www.gh-bill.com

zu finden.

http://www.gh-bill.com



E- Untiy Solution PR- Service

E- Untiy Solution

E- Untiy Solution

Mark Heinrich

Koenigsallee 43 A

702183 Ludwigsburg

sales(at)globalhumax.net

0049/8304-768

www.gh-bill.com



Firma: E- Untiy Solution

Ansprechpartner: Mark Heinrich

Stadt: Ludwigsburg

Telefon: 0049/8304-768





