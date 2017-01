Backöfen überzeugen durch "Flutlicht" und viel heiße Luft

3D-Heißluft für gleichmäßiges Garen auf mehreren Ebenen

Kontur-Halogenlicht für perfekte Sicht und FullClean-Door-Scheiben für eine einfache Reinigung

(firmenpresse) - Herde und Backöfen von ORANIER sind stets für positive Überraschungen gut. So sind die neuen Backöfen durch ein beidseitig versetztes Kontur-Halogenlicht in jeder Richtung hell ausgeleuchtet. Man fühlt sich beinahe an die Flutlichter großer Stadien erinnert, die das Spielfeld perfekt in Szene setzen. Und das gilt auch hier: Man behält den Überblick beim Backen und Garen - auch auf mehreren Ebenen.

Einen weiteren interessanten Aspekt bietet die einfach zu reinigende Backofentür, die sogenannte "FullClean-Door". Hier lassen sich die Türinnenscheiben ganz einfach ohne Werkzeug herausnehmen und reinigen. Auf der großen Ganzglas-Türinnenscheibe gibt es weder Löcher noch Rillen, sondern eine glatte, fugenlose Oberfläche.

Insgesamt dominiert ein klares, geradliniges Design in der Kombination von schwarzem Glas und Edelstahl. Es passt in jedes moderne Küchen-Ambiente und macht überall eine gute Figur. Beispielhaft dafür steht der versenkbare Knebel mit weißem Leuchtring.

Alles andere als heiße Luft sind die Produktversprechen

Und die neue Heißluft basiert auf 3D: Die optimale Wärmeverteilung von mehreren Seiten sorgt so für ein perfektes Ergebnis. Da wird nicht nur der Kuchen, sondern auch der Sonntagsbraten perfekt gebacken oder geschmort. Erwähnenswert sind die mit 60 mm extra tiefe Fettwanne, die große Sichtscheibe in der Backofentür sowie der 60 Liter große Garraum.

Alles andere als heiße Luft also sind die vielfältigen Produktvorteile. Und nicht etwa ein leeres Versprechen, sondern eine wahre Verheißung.

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften - der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH - und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.



Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.



Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland. Zudem unterhält das Unternehmen eine eigene Vertriebsniederlassung in Österreich. Das Unternehmen hat seinen Sitz im hessischen Haiger und ist Mitglied des HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.

