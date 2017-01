Werder Bremen-Presseservice: Einladung zur Pressekonferenz am Freitag, 03.02.2017, um 13.00 Uhr

(ots) - Der SV Werder Bremen lädt vor dem

Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 05.02.2017,

um 15.30 Uhr) alle Medienvertreter am Freitag, 03.02. 2017, um 13.00

Uhr, zur Pressekonferenz ein.



Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, Chef-Trainer Alexander Nouri

und Werder-Kapitän Clemens Fritz stehen dabei für Fragen der

Journalisten zur Verfügung. Die Pressekonferenz findet wie gewohnt im

Pressekonferenzraum in der Ostkurve des Weser-Stadions statt. Der

Ein- und Ausgang erfolgt über den ausgeschilderten Medienzugang neben

der Fan-Welt in der Ostkurve.







Pressekontakt:

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Str. 1 c

Michael Rudolph, Direktor Kommunikation

info(at)werder.de

Telefon: 0421/434590



