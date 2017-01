phoenix Thema: "Präsident im Alleingang - Donald Trump und seine Dekrete" - Mittwoch, 1. Februar 2017, 14.45 Uhr

(ots) - Er ist einer der mächtigsten Männer der Welt: Donald

Trump. Für die einen bedeutet das den Untergang der westlichen Welt,

für die anderen eine neue Aufbruchstimmung. Ob Mauerbau an der Grenze

zu Mexiko, Strafzölle für deutsche Autos oder Einreiseverbote für

Menschen aus vermeintlichen Terror-Ländern - Trump verkündet seine

Meinung in jedem Fall laut. phoenix beleuchtet die Arbeitsweise des

neuen US-Präsidenten, der mit seinen Dekreten schnell für Fakten

sorgen will.



Im Studio spricht Moderator Hans-Ulrich Stelter mit Thomas Jäger,

Politikwissenschaftler der Universität Köln, sowie mit Ralph Freund,

Republicans Overseas Deutschland. Volkswirt Thomas Straubhaar

analysiert die Wirtschaftsaussichten für die USA und Europa. Über den

politischen Umgang mit dem neuen Präsidenten spricht Stelter mit dem

Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen.







