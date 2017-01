Hervorragende Ausleuchtung mieten statt kaufen - Presseinformation der Deutschen Lichtmiete

(firmenpresse) - Bei der Entwicklung und Montage von Siebdruckmaschinen für den industriellen Einsatz kommt es auf höchste Präzision an. Eine sehr gute und vor allem zuverlässige Beleuchtung spielt im gesamten Produktionsablauf eine entscheidende Rolle. Der Ellwanger Druckmaschinenhersteller ISIMAT GmbH entschied sich daher für die Beleuchtung seiner Produktionshalle mit modernen LED-Hallendeckenstrahlern "Made in Germany". Vertragspartner für die Modernisierung ist die Deutsche Lichtmiete aus Oldenburg, die Industriebeleuchtungsanlagen auf LED-Basis selbst herstellt und langjährig vermietet. Der Vorteil: ISIMAT profitiert nicht nur von einer perfekten Ausleuchtung der Produktionshalle, sondern auch vom Erhalt seiner Liquidität. Die Bereitstellung von Investitionskapital entfällt bei diesem Modell.

Ob bei der Bedruckung von Tuben, Cremetiegeln oder Glasflaschen - die Sieb-und Flexodruckmaschinen der Firma ISIMAT kommen weltweit im Verpackungsdruck zum Einsatz. Entwickelt und gefertigt werden die Hochleistungsdruckmaschinen in einer Produktionshalle am Unternehmenssitz im baden-württembergischen Ellwangen. "Die Produktionshalle ist das Herzstück unseres Unternehmens. Hier bauen wir individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmte Druckmaschinen", erklärt Jürgen Sauter, Einkaufsleiter der ISIMAT GmbH.

Das Thema Beleuchtung stand schon länger auf der Agenda des verantwortlichen Einkaufsleiters. Die in der Produktionshalle vorhandenen HQI-Leuchten (Halogen-Metalldampflampen) entsprachen nicht mehr den Ansprüchen des Unternehmens. Besonders die hohe Ausfallquote machte den Monteuren immer wieder zu schaffen und verursachte zudem entsprechende Kosten. "Während der Produktion von Druckmaschinen ist unsere Halle sehr voll. Wenn dann eine Lampe ausfällt, haben wir keine Chance, diese mit einem Hubsteiger zu ersetzen", verdeutlicht Sauter die Probleme im Hinblick auf die Deckenhöhe der Produktionshalle von immerhin neun Metern. "Jeder Austausch war für uns mit enormen Kosten und einem großen Organisationsaufwand verbunden", ergänzt der Einkaufsleiter.

Auch in puncto Lichtqualität bestand der Wunsch, sich zu verbessern. Neben einer perfekten Ausleuchtung der Montageplätze spielt die optimale Farbwiedergabe eine herausragende Bedeutung bei ISIMAT. Die ständige Kontrolle von Probedrucken beim Einfahren begleitet die Konfiguration einer jeden Druckmaschine. Dabei kommt es auf jede kleinste Farbnuance an. Erst wenn die Druckergebnisse zu 100 Prozent den Vorgaben der Kunden entsprechen, haben die Druckmaschinenspezialisten ihr Ziel erreicht. Bei der bisherigen punktuellen Beleuchtung durch HQI-Lampen erschwerte zum einen Schattenbildung die feinteilige Arbeit der Monteure. Zum anderen beeinträchtigten unterschiedliche Farbtemperaturen innerhalb der Produktionshalle die Beurteilung der Druckergebnisse. Von gelben bis hin zu gelb-weißlichen Tönen - die Farbtemperatur variierte von Lampe zu Lampe erheblich.

Miete statt Investition

Die Entscheidung für eine moderne LED-Beleuchtung lag auf der Hand - zumal HQI-Leuchten laut EU-Richtlinie seit 2015 nicht mehr verkauft werden dürfen. Verschiedene Angebote zum Kauf oder Leasing neuer Lampen überzeugten den Einkaufsleiter jedoch nicht. Erst das Angebot der Deutschen Lichtmiete entsprach den Vorstellungen von Jürgen Sauter. Ausschlaggebend waren vor allem diese Argumente: die bilanzneutrale Miete sowie die Qualität und die hohe Lebensdauer der Lampen, verbunden mit dem Rundum-Sorglos-Service der Deutschen Lichtmiete.

"Wir produzieren unsere LED-Beleuchtung im eigenen Werk in Oldenburg. Auf diese Weise können wir einen langfristig störungsfreien und wartungsarmen Betrieb sicherstellen", erklärt Marco Hahn, Leiter Marketing und Online-Strategie der Deutschen Lichtmiete: "Eine Lebensdauer der Lampen von 150.000 Stunden ist aufgrund ihrer speziellen Konstruktion realistisch." Durch das Mietkonzept musste ISIMAT für den Austausch der Lampen kein Investitionskapital bereitstellen. "Die bilanzneutrale Miete erhält uns wertvolle Liquidität, die wir für unser Kerngeschäft benötigen", verdeutlicht Jürgen Sauter.

Komplettlösung aus einer Hand

Inzwischen sorgen moderne LED-Hallendeckenstrahler für perfekte Produktionsbedingungen bei ISIMAT. Dem Austausch voran ging eine umfangreiche Lichtplanung, die bei der Deutschen Lichtmiete inklusive ist. Und wenn in Zukunft dennoch einmal eine Lampe ausfällt, dann ist auch der prompte Austausch im Servicepaket enthalten.

Die Monteure wissen die neue Beleuchtung zu schätzen. "Das Feedback der Mitarbeiter ist durchweg positiv. Die konstante, homogene Lichtqualität ohne jegliche Flackereffekte schafft sehr gute Arbeitsbedingungen", freut sich der Einkaufsleiter. Hinzu kommt, dass ISIMAT trotz Mietzahlungen von einer deutlichen Verringerung der Gesamtbeleuchtungskosten profitiert. Denn dank der Effizienz der LED-Hallendeckenstrahler können Unternehmen in der Regel zwischen 15 bis 35 Prozent der Gesamtbeleuchtungskosten einsparen - und ganz nebenbei das Klima schützen. "Ein schöner Effekt: Auf diese Weise tragen wir zur Reduktion der CO2-Emissionen bei", so Sauter.

Über die Deutsche LIchtmiete Unternehmensgruppe

Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe hat sich als erstes Unternehmen seiner Art auf die Einbringung und Vermietung von energieeffizienter Beleuchtungstechnik spezialisiert. In enger Zusammenarbeit mit der Industrie realisiert die Deutsche Lichtmiete nach Kundenbedarf die Umsetzung von entsprechenden Projekten europaweit. Durch die Einbringung und Vermietung von exklusiven LED-Produkten, 'Made by Deutsche Lichtmiete', ergibt sich auf Kundenseite eine nachhaltige, sofortige Reduktion der Gesamtbetriebskosten inklusive Mietzahlungen zwischen 15 und 35 Prozent. Zudem schafft der Einsatz dieser LED-Leuchtmittel eine projektbezogene CO2-Ersparnis von durchschnittlich über 65 Prozent und übertrifft somit alle aktuellen Zielsetzungen Deutschlands und der Europäischen Union in puncto Klimaschutz. 2016 wurde das Miet-Konzept der Deutschen Lichtmiete mit dem PERPETUUM 2016 Energieeffizienzpreis ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.deutsche-lichtmiete.de

Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe

