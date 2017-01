Schmerzbehandlung beim Zahnarzt in Vaihingen an der Enz

Wer geht schon gern zum Zahnarzt? Dr. Konstantinovic setzt auf effiziente Schmerztherapie

Eine schmerzfreie Behandlung ist dem Zahnarzt in Vaihingen wichtig. (Bildquelle:©staras - Fotolia.co

(firmenpresse) - VAIHINGEN AN DER ENZ. Sie sind unangenehm, schwer auszuhalten, und ohne Zahnarzt sind sie nicht in den Griff zu bekommen - "bei Zahnschmerzen hilft kein Abwarten auf Besserung. Im Gegenteil, dadurch können sich Schmerzen immer weiter verschlimmern", sagt der Facharzt für Zahnmedizin. Viele Patienten jedoch scheuen den Weg zum Zahnarzt, weil sie Angst vor den Schmerzen einer Behandlung haben. Die Panik vor der "Spritze" ist weit verbreitet, und manche Patienten meinen, lieber den Schmerz als die Spritze aushalten zu können. Dabei ist die Schmerzbehandlung ein wesentlicher Bestandteil der fachärztlichen Ausbildung und ein eigenes Fachgebiet in der Zahnmedizin, das in der modernen Zahnarztpraxis eine schmerzfreie Behandlung ermöglicht.

Zahnarzt Konstantinovic: Schmerzbehandlung bedeutet auch, auf den Patienten einzugehen

"Neben Erfahrung und Fachwissen sind ein besonders einfühlsamer Umgang mit schmerzerfüllten Patienten wichtig, um Patienten die Angst zu nehmen und den Weg für eine wirksame Behandlung zu eröffnen". Als Ursachen für Zahnschmerzen nennt der Zahnarzt fehlenden Zahnschmelz, Karies, Parodontitis oder Verletzungen. Egal welche Ursache der Zahnschmerz hat: Der Zahnarzt kennt schonende und gut verträgliche Formen der Anästhesie, falls es die Entzündung zu lässt.

Wie läuft die Schmerzbehandlung in der Praxis Konstantinovic ab?

An erster Stelle steht die exakte Diagnose, denn nur auf deren Grundlage kann eine wirkungsvolle Schmerzreduktion erfolgen. Wie weit ist eine Entzündung fortgeschritten, welche Zahnbereiche sind betroffen? Welche Behandlungsformen sind notwendig? All diese Fragen beantwortet der Zahnarzt vor der eigentlichen Therapie der Schmerzen. Höchste Priorität hat dabei, möglichst rasch die Beschwerden in den Griff zu bekommen. Dr. Konstantinovic ist es nach der Diagnose wichtig, den Patienten exakt darüber zu informieren, was als nächstes passiert. "Der Patient selbst leitet den Arzt bei der Diagnose, weil er mitteilt, wie ein Zahn zum Beispiel auf Kälte oder Wärme reagiert oder indem er den Schmerz exakt lokalisiert und beschreibt." Das aufklärende Patientengespräch hat zudem eine weitere Funktion, erklärt der Zahnarzt. "Es kann Ängste lösen und Vertrauen schaffen."





In der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. B. Konstantinovic und P. Konstantinovic ist eine hochwertige Implantologie erste Wahl. Die Implantologie / Zahnersatz ist für die Zahnärzte ein Routineeingriff.

Gemeinschaftspraxis Dr. B. Konstantinovic& P. Konstantinovic

Datum: 31.01.2017

