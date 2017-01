FahrradheldenTour 2017 mit Radfahren Gutes tun

München - Berlin 1000Km - 7000Hm

Fahrradhelden bei der Radübergabe in Leipzig (Bildquelle: @Fahrradhelden)

(firmenpresse) - Die Chance 2017: In 6 Tagen 1000 Km radfahren und ein Fahrradheld® werden! Die Fahrradhelden spenden traumatisierten Heimkindern in Deutschland ein Fahrrad und damit ein

Stück Lebensfreude!

Begeisterte Hobbyradler erhalten die Gelegenheit mit erfahrenen Radsportlern wie Guido Fulst, Andreas Bach, Uwe Rhode sowie Klaus Kropp von München nach Berlin zu radeln.

Jeder Teilnehmer entscheidet sich frei für die Anzahl der Etappen oder für die ganze Tour. An den Etappenzielen erhalten Heimkinder in einem sportlichen Rahmen die Fahrradspenden der Tagesetappe. Abends treffen sich die Fahrradhelden® mit lokalen Radsportlern und Unterstützern, fachsimpeln über die nächsten Etappen und haben Spaß am Beisammensein.

Die anspruchsvollen Etappen werden durch Gepäcktransport, Service und Verpflegung unterwegs möglich. So müssen sich die Fahrer nur um das Radfahren kümmern.

Die FahrradheldenTour 2017 wird von Zweirad Stadler, AOK, Bochold, Pino Touren und vielen anderen unterstützt.

Am Etappenziel werden jeweils Fahrräder an Kinder und Jugendliche übergeben.

Am Etappenziel werden jeweils Fahrräder an Kinder und Jugendliche übergeben.

Willkommen bei Pino Touren & Radsport Events



Seit 2009 bietet Pino Touren mit lokalen Partnern perfekt organisierten Sport- und Aktivurlaub. Damals haben wir mit 70 Rädern in den Ferrer Hotels auf Mallorca angefangen, heute haben wir europaweit über 100 Partner besucht getestet und vermitttelt.



Mit dabei sind so wunderschöne Regionen wie die Emilia Romagna, Sardinien, Sizilien und viele andere. Mallorca nimmt weiterhin einen hohen Stellenwert ein, doch auch in Deutschlang macht das Radfahren Spaß.



In Deutschland sind wir bei großen Events vertreten, beispielsweise bei den Cyclassics, dem Velothon Berlin, der Mecklenburg Rundfahrt, ITU Triathlon oder dem German Cycling Cup. Seit 2016 engagieren wir uns für die Fahrradhelden und nehmen an der FahrradheldenTour 2017 teil, für die wie auch die Streckenführung, Hotel und Verpflegung organisieren.



Team: Unser Team sind erfahrene Radsportler, ambitionierte Jedermänner- und Frauen und Menschen die Spaß an Fitness, Freizeit und Radsport haben.



Partner: Landestypische Hotels, lokale Partner auf die wir seit Jahren zählen. Unsere Partner sind Einheimische, mit denen wir gemeinsam Euren Urlaub perfekt und möglichst landestypisch organisieren.

