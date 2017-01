Qualitätssiegel der Immobilienbranche: CONCEPT BAU GmbH als „BELLEVUE BEST PROPERTY AGENT 2017“ ausgezeichnet

München/Hamburg/Gräfelfing, 31. Januar 2017. Diese Auszeichnung gilt als Ritterschlag: Seit 2006 zeichnet BELLEVUE – Europas größtes Immobilienmagazin – jedes Jahr empfehlenswerte Immobilienunternehmen aus Deutschland und aller Welt als „BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS“ aus. Zu den besten Immobilienunternehmen, die das begehrte Siegel in diesem Jahr, dem bereits zwölften seit Bestehen der Auszeichnung, erhalten haben, gehört die Firma CONCEPT BAU GmbH aus Gräfelfing.

(c) Concept Bau GmbH

(firmenpresse) - Als einziges unabhängiges Qualitätssiegel in der Branche der Immobiliendienstleister genießt die Auszeichnung „BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS“ ein beachtliches Renommee – national und international. Eine sechsköpfige Jury aus namhaften Profis der Immobilienwirtschaft und BELLEVUE-Redakteuren prüft jedes Jahr neu, welche Unternehmen das Siegel verdienen und ausgezeichnet werden. Zu den wichtigsten Kriterien gehören dabei Seriosität und Erfahrung, Marktkenntnis, objektive Beratung, Angebotsvielfalt und -qualität sowie AfterSales-Services.



Stefanie Lux, CONCEPT BAU GmbH: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind sehr stolz darauf, dass unsere Arbeit auf diese Weise so prominent gewürdigt wird. Es ist eine ehrenvolle Anerkennung für unsere langjährige Arbeit, unsere breite Kompetenz und unseren besonderen Kundenservice.“



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die CONCEPT BAU GmbH

Die CONCEPT BAU GmbH ist ein 1982 in München gegründeter Bauträger und Projektentwickler von Neubauimmobilien, der durch zeitgemäße Architektur, energieeffiziente Bauqualität sowie die Realisierung hochwertiger und individueller Projekte die Stadtkultur Münchens mitgeprägt hat. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Innovation sowie dem klaren Selbstverständnis als Dienstleister. Wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen möchte, findet bei dem Bauträger CONCEPT BAU die passenden Neubauimmobilien. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen vorausschauende Konzepte ebenso wie die fundierte Analyse der Bauvorhaben hinsichtlich der Gegebenheiten, der Standorte oder der Attraktivität der Objekte. Dabei werden Eigentumswohnungen und Häuser gleichermaßen für Eigennutzer wie für Kapitalanleger optimiert. Als Tochter der französischen Projektentwicklungsgesellschaft LNC Les Nouveaux Constructeurs S.A. gibt CONCEPT BAU neben den umfassenden eigenen Marktkenntnissen auch die über 40-jährige Erfahrung und Kompetenz eines internationalen Konzerns an seine Kunden und Investoren weiter. Bislang konnten mehr als 6.000 Eigentumswohnungen, Reihenhäuser und Doppelhäuser realisiert werden. CONCEPT BAU war zudem gemeinsam mit der Stadt München Vorreiter des München Modells, das sich der Schaffung von Eigentum in Mehrfamilienhäusern für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen verschrieben hat.



Über planet c GmbH / BELLEVUE

Als Experte für Content Marketing ist planet c, Tochter der Verlagsgruppe Handelsblatt, einer der führenden Partner für journalistische Unternehmensmedien. Seit 1990 gibt planet c Europas größtes Immobilienmagazin BELLEVUE heraus, betreibt das gleichnamige Immobilienportal www.bellevue.de und produziert auflagenstarke Kundenmagazine in den Themenumfeldern Immobilien, Wohnen, Lifestyle und Reise. planet c steht für hohe journalistische Qualität, verlegerisches Know-how und technisches Können.





Dies ist eine Pressemitteilung von

scrivo Public Relations

Leseranfragen:

CONCEPT BAU GmbH

Ansprechpartnerin für Medien: Stefanie Lux

Marketing Managerin

Hans-Cornelius-Str. 4

82166 Gräfelfing



tel: +49 89 21 23 98 53

fax: +49 89 21 23 98 98

e-mail: s.lux(at)conceptbau.de





planet c GmbH

Ansprechpartner: J. Borgwardt

Dorotheenstraße 64

22301 Hamburg



tel: +49 40 696 595-250

e-mail: j.borgwardt(at)planetc.co

internet: www.bellevue.de



PresseKontakt / Agentur:

scrivo PublicRelations

Ansprechpartnerin: Anastasia Husser

Elvirastraße 4, Rgb.

D-80636 München



tel: +49 89 45 23 508 14

fax: +49 89 45 23 508 20

e-mail: anastasia.husser(at)scrivo-pr.de

internet: www.scrivo-pr.de



Datum: 31.01.2017 - 17:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1450636

Anzahl Zeichen: 1333

Kontakt-Informationen:

Firma: scrivo Public Relations

Ansprechpartner: Anastasia Husser

Stadt: München

Telefon: +49 89 45 23 508 14



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung