Straubinger Tagblatt: Zur Inflation

Zwänge einer Zentralbank

(ots) - EZB-Leitungsgremium haben jene die Mehrheit, die

aus Ländern stammen, denen eine Zinserhöhung sehr wehtäte. Dass dazu

auch das Schwergewicht Frankreich zählt, macht es nahezu

aussichtslos, dass es in absehbarer Zeit zu einer Umkehr kommt. Mag

sein, dass man sich gelegentlich zu einem symbolischen Schrittchen

veranlasst fühlt. Am anomalen Grundzustand jener Null-Zinspolitik

wird sich hingegen so schnell nichts ändern.







