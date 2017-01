Panasonic Kameras zeichnen "Disney´s Broadway Hits" in 4K auf

Bei dem Konzert"Disney's Broadway Hits" in der Londoner Royal Albert Hall kamen 13 VariCam LT Cinema 4K-Kameras, zwei AK-UC3000 Studiokamera und fünf integrierte Schwenk-Neige-Kameras AW-UE70 mit großem Zoombereich zum Einsatz

VariCam LT zeichnet"Disney´s Broadway Hits" auf (Bildquelle: Panasonic)

(firmenpresse) - Wiesbaden, 31.01.2017 - Disney feierte im Oktober 2016 mit seinen Broadway-Hits Europapremiere in der Royal Albert Hall in London. Das Konzert "Disney`s Broadway Hits" präsentierte zahlreiche Songs, darunter die preisgekrönten Musical-Erfolge "Aida", "Die Schöne und das Biest" und viele weitere Produktionen von Disney Theatrical. Der West-End-Star John Barrowman moderierte das Live-Konzert. Dargeboten wurden die Songs vom 75-köpfigen BBC Concert Orchestra und einem Aufgebot an Stars. Die TV-Premiere des zweistündigen Konzerts erfolgte im Dezember auf Sky Arts Network.

Um neben den Zuschauern vor Ort auch ein Millionenpublikum begeisterter Kinder, Eltern und Großeltern zu verzaubern, arbeiteten Disney, Panasonic und VER eng bei der Aufzeichnung der Musical-Hits zusammen. Das Video-Equipment umfasste Panasonic 4K-Kamerasysteme, Flypack mit Evertz Routern, Kayenne Switching sowie Riedel Kommunikationssysteme und wurde von VER, einem Londoner Spezialisten für die Vermietung von Veranstaltungstechnik, bereitgestellt und konfiguriert.

Das Konzert wurde mit 20 Kameras aus mehreren Blickwinkeln aufgezeichnet. Dazu wurde beispielsweise eine VariCam LT auf einem 30-Zoll-Ausleger in der oberen Galerie installiert, eine Weitere auf einem 30-Zoll-Ausleger links vor der Bühne und zwei LTs mittels Kamera-Riser auf der linken und rechten Parkett-Seite. Eine auf einem Fisher Kamerakran montierte LT filmte von der Arena aus über die Zuschauer auf die Bühne. Die zwei AK-UC3000 Studiokameras wurden für Saalaufnahmen zur Bühne hin verwendet. In Zusammenarbeit mit VER konfigurierte Panasonic außerdem vier der VariCam LT Pakete für Single Camera ENG-Field-Aufnahmen.

John DeMaio, Kameramann des Konzertprojekts, schätzt die VariCam LT aufgrund seiner Erfahrungen als außergewöhnlich flexiblen 4K-Camcorder ein, der überall eingesetzt werden kann. Als Leichtgewicht mit Super-35-Sensor eignet sich die VariCam LT perfekt für Aufnahmen aus der Hand, mit Steadicam, Ausleger, Kran, Drone oder Aufhängung für die Cinema Verite-Arbeit im Allgemeinen. Dank der zwei nativen ISO-Einstellungen 800/5000 - eine Besonderheit der VariCam LT - sind auch bei sehr schwachen Lichtverhältnissen ausgezeichnete Bilder möglich. Mit ISO 5000 gelingen der VariCam LT wie keiner anderen Kamera eindrucksvolle Bilder bei extrem dunklen Szenen. "Die Beleuchter richteten die Lampen abwärts auf den Publikumsraum, um das visuelle Erlebnis nicht zu beeinträchtigen", so DeMaio. "Ich kenne nicht viele Kameras, die das Ganze so bravurös gemeistert hätten, mit erstklassiger Wiedergabe der Lichteffekte."

Auch der Leiter der Produktion, Jay Hatcher, Broadcast Video Director, Walt Disney Parks and Resorts ist fasziniert. "Als ihr künstlerischer Leiter und Director wollte ich mit der TV-Produktion einen Kinoeffekt erzielen, um den Zauber der Musik visuell überwältigend wiederzugeben", erläutert Hatcher sein Ziel. "Ohne Panasonic als Partner für die Kamerasysteme wäre uns dieses spektakuläre Ergebnis nie gelungen. Ich war begeistert von der Qualität und Leistung der 4K-Kameras. Dieses Kameraarsenal ließ meine Vision des Konzerts Wirklichkeit werden."

Die komplette Case Study zur Produktion von "Disney´s Broadway Hits" finden Sie unter: http://business.panasonic.de/professional-kamera/disney-s-broadway-hits-live-in-4k

Über Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von professionellen Anwendern zu optimieren und ihren Organisationen dabei zu helfen, die Effizienz und Leistungsfähigkeit mit weltweit führender Technologie zu erhöhen. Wir helfen Unternehmen dabei, alle Arten von Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und zu übertragen: Bild, Ton, Text und elektronische Daten im Allgemeinen. Zu den Produkten gehören Überwachungskameras, Telekommunikationssysteme, Multifunktionsdrucker, professionelle Scanner-Lösungen, Kameras für Broadcast, ProAV und Industrial Medical Vision, Projektoren, großformatige Displays, widerstandsfähige Mobile Computing Produkte und Brandmelder für Unternehmen. Mit rund 400 Mitarbeitern, einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und im Design, der Möglichkeit für weltweites Projektmanagement und einem großen europäischen Partner-Netzwerk, bietet PSCEU konkurrenzlose Leistungsfähigkeit in seinen Märkten.



PSCEU besteht aus fünf Unternehmenseinheiten:

- Communication Solutions umfassen professionelle Scanner, Multifunktionsdrucker und Telekommunikationssysteme.

- Computer Product Solutions verbessert die Produktivität mobiler Mitarbeiter mit den robusten TOUGHBOOK Notebooks, TOUGHPAD Tablet-PCs und Electronic Point of Sales (EPOS) Systemen. Panasonic ist damit Marktführer in Europa und hatte im Jahr 2015 mit der Marke TOUGHBOOK einen Marktanteil von 66% im europäischen Markt für robuste Notebooks/Convertibles und mit der Marke TOUGHPAD 59% im Markt für robuste Tablet PCs (VDC, März 2016).

- Professional Camera Solutions bieten exzellente Bildqualität mit professionellen audiovisuellen, industriellen und medizinischen Bildverarbeitungstechnologien.

- Security Solutions umfassen Videoüberwachungskameras und -rekorder, Gegensprechanlagen (Video Intercom), Systeme für Zutrittskontrolle und Einbruchfrüherkennung sowie Brandmeldeanlagen.

- Visual System Solutions umfassen Projektoren und professionelle Displays. Panasonic bietet die größte Bandbreite an visuellen Lösungen und ist europäischer Marktführer im Bereich von Hochleistungsprojektoren mit einem Umsatzanteil von 43,9% (Futuresource, >5000lm (Januar-März 2015) exklusive D-Cinema).



Die Panasonic Corporation ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte das Unternehmen weltweit und unterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2015) erzielte Panasonic einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,72 Billionen Yen/55,5 Milliarden EUR.

