Status Pro präsentiert Systeme zur hochpräzisen Maschinenvermessung auf der INTEC in Leipzig

Das Laser InterferometerµLine mit dem kabellosen SystemµWally (Bildquelle: Status Pro Maschinenmesst

(firmenpresse) - Status Pro stellt auf der INTEC sein breites Produktspektrum vor, mit denen der Bochumer Spezialist für Maschinenmesstechnik immer wieder neue Maßstäbe setzt. Im Mittelpunkt stehen Laservermessungssysteme für Maschinengeometrie mit einer Genauigkeit von 1 µm und mehr. Neue innovative Entwicklungen wie die selbstnivellierenden und -kalibrierenden Rotationslaser mit Maschinenbaugenauigkeiten sowie das komplett kabellos zu betreibende Laser Interferometer µLine mit dem kabellosen System µWally zur Vermessung von Drehachsen werden hier präsentiert.

Seit mehr als 20 Jahren verfügt Status Pro über fundierte Erfahrungen in der industriellen Geometrie-Vermessung, sowohl in der Konstruktion als auch im Einsatz von Vermessungssystemen. Sämtliche Systeme sind so einfach und benutzerfreundlich wie möglich gestaltet, um das Risiko von Ungenauigkeiten bei der Vermessung weitestgehend zu minimieren. Mit diesen Messsystemen sind Genauigkeiten von 1 µm/m und besser zu erreichen - Genauigkeiten, die mit anderen Systemen oder herkömmlichen Granitlinealen und -winkeln kaum erreichbar sind.

Die weltweit einmaligen Rotationslasersysteme ermöglichen die Vermessung von Geradheiten, Ebenheiten, Rechtwinkligkeiten und Parallelitäten mit nur einem System in einem mobilen Rollkoffer.

Mit dem hochpräzisen ProGeo Photogrammetriesystem und dem magnetlos haftenden ProGeoChip® ist eine schnelle und genaue Vermessung von komplexen Geometrien möglich.

Der neue µWally ermöglicht als Einheit mit dem Laserinterferometer µLine eine außerordentliche Präzision bei der Vermessung und Kalibrierung von Drehachsen - und das komplett kabellos.

Status Pro vom 7. bis 10. März auf der INTEC: Halle 2, Stand A66





Die Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH bietet innovative und dabei äußerst benutzerfreundliche Produkte zum laseroptischen Vermessen von Maschinengeometrien, modernste Wellenausrichtsysteme sowie Systeme zur vorbeugenden Zustandsüberwachung von Maschinen (Condition Monitoring). Eine umfangreiche Beratung und Analyse von Applikationen bei dem Kunden vor Ort, vermessungstechnische Dienstleistungen, Leihsysteme und Kalibrierdienstleistungen runden das Profil von Status Pro als innovatives Dienstleistungsunternehmen ab.

Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH

Datum: 31.01.2017 - 18:25

Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH

Jens Erdmann

Bochum

+49 (0) 2327 9881 0





