(firmenpresse) - Am 4. und 5. Februar 2017 locken die Norddeutschen HiFi-Tage 2017 hifidele Musikliebhaber nach Hamburg. Die Besucher erwartet jede Menge hochwertige Unterhaltungselektronik. Auch der deutsche Distributor Synthax ist vor Ort und präsentiert spannende Produkt-Highlights seiner Marken. Der RME ADI-2 Pro vereint USB-DAC, Multiformat-Konverter und Kopfhörerverstärker. Er bietet hochwertige Technik, praxisnahe Features und eine atemberaubende Samplefrequenz von 768 kHz für hifidelen Musikgenuss. Kopfhörerhersteller Ultrasone ist mit einem umfangreichen Line-Up vertreten, darunter die Modelle Tribute 7, Edition 8 EX und Edition M Black Pearl sowie Edition M+ Black Pearl. Zahlreiche D/A-Wandler, Kopfhörerverstärker und Vorverstärker stellt Violectric vor, darunter das HiFi-Traumpaar DAC V850 und HPA V281. Auch die Lautsprecherstative der IsoAcoustics Aperta-Reihe mit patentierter Entkoppelung werden auf den Norddeutschen HiFi-Tagen präsentiert. Von Mogami gibt es die hochwertigen Lautsprecher- und Interconnect-Kabel der Serien HiFi Excellence und HiFi Reference zu sehen beziehungsweise zu hören. Mikrofonhersteller MicW zeigt das i436 Kit: Das Messmikrofon ist perfekt geeignet, um den heimischen HiFi-Hörplatz präzise einzumessen.

Planegg, 31. Januar 2017 - Am 4. und 5. Februar 2017 gibt es auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg zahlreiche Produkt-Highlights aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik zu entdecken. Distributor Synthax ist mit vielen starken Marken und spannenden Produkten im 1. Stock des Holiday Inn vertreten. Unter anderem stellen RME, Ultrasone, IsoAcoustics, Mogami und MicW Highlights aus ihrem Portfolio vor.

RME zeigt ADI-2 Pro AD/DA-Wandler / Kopfhörerverstärker

RME präsentiert auf den Norddeutschen Hifi-Tagen 2017 den ADI-2 Pro. Er ist weit mehr als nur ein AD/DA-Wandler und vereint USB-DAC, Multiformat-Konverter und Kopfhörerverstärker für hifidelen Musikgenuss. Der neu entwickelte Preamp bietet 0,1 Ohm Ausgangsimpedanz und einen Ausgangspegel von bis zu +22 dBu bei einer maximalen Ausgangsleistung von 2,2 Watt pro Kanal an den zwei getrennt regelbaren "Extreme Power"-Stereo-Ausgängen. Für exzellente Klangqualität sorgt die atemberaubende Samplefrequenz von bis zu 768 kHz. Über parametrische 5-Band-EQs für jeden analogen Kanal lässt sich der Klang perfekt an den jeweiligen Kopfhörer anpassen. Es können sogar der linke und rechte Kanal getrennt bearbeitet werden, was den ADI-2 Pro zur optimalen Lösung für Hörgeschädigte macht, bei denen die Ohren unterschiedlich stark betroffen sind.

Umfassendes Kopfhörer-Line-Up von Ultrasone

Ultrasone ist mit einem umfangreichen Kopfhörer-Line-Up vor Ort. Unter anderem zeigt der bayerische Hersteller den Tribute 7. Das geschlossene High-End-Modell ist eine Hommage an den ersten Kopfhörer, der in der eigenen Manufaktur gefertigt wurde: den Edition 7. Der Tribute 7 bietet S-Logic Plus, edelstes Material und natürlich großartigen Klang. Auch der Edition 8 EX ist die Neuauflage eines Klassikers, des legendären Edition 8. Der geschlossene Midsize-Kopfhörer lässt sie sich sowohl zu Hause an erlesenen High-End HiFi-Komponenten als auch unterwegs an Smartphones, Tablets oder High-Res Playern nutzen. Mit Edition M Black Pearl und M+ Black Pearl können Besucher zudem zwei Kopfhörer erleben, die für exzellenten Klang auf Reisen sorgen.

Violectric mit HiFi-Kombo DAC V850 und HPA V281

Violectric zeigt auf den Norddeutschen HiFi-Tagen zahlreiche hochwertige D/A-Wandler, Kopfhörerverstärker und Vorverstärker. Ein echtes HiFi-Traumpaar ist die Kombination aus dem D/A-Wandler DAC V850 und dem Kopfhörerverstärker HPA V281. Der DAC V850 ist der Nachfolger des erfolgreichen DAC V800 und zeichnet sich durch noch besseren Klang und umfangreiche Features aus. Seine Doppel-Mono-Architektur bietet zwei D/A-Wandler pro Kanal. Die 32-Bit Delta-Sigma-Wandler sorgen für herausragende 120 dB Dynamik und -112 dB THD. Der HPA V281 sorgt mit klirr- und rauscharmer Schaltungstechnik für ultimative Qualität an nieder-, mittel- und hochohmigen Kopfhörern. Als einer von wenigen in Deutschland hergestellten Verstärker ist er zudem mit symmetrischen Ausgängen ausgestattet.

IsoAcoustics präsentiert Aperta Lautsprecherstative

Auch IsoAcoustics ist auf den Norddeutschen HiFi-Tagen mit hochwertigen Stativen zur Entkoppelung von Lautsprechern vertreten. Die Aperta-Serie zeichnet sich durch einen besonders offenen, luftigen Klang aus, der sich auch im eleganten Design mit gebürstetem Aluminium widerspiegelt. Das patentierte Konzept hinter den Lautsprecherstativen verhindert effektiv jegliche Energieübertragung auf umgebende Oberflächen. So entsteht ein unverfälschter Klang mit präzisen Bässen und exzellenter Ortung.

Mogami HiFi-Kabel, MicW Messmikrofone

Mikrofonhersteller MicW zeigt das i436 Kit. Das zertifizierte Messmikrofon ist die ideale Lösung, um den Klang von HiFi-Anlagen im eigenen Wohnzimmer professionell einzumessen. Das Set beinhaltet zudem praktisches Zubehör, vom Verlängerungskabel bis zum Windschutz. Der japanische Kabelspezialist Mogami zeigt sein Portfolio hifideler Interconnect- und Lautsprecherkabel. Die Serien HiFi Excellence und HiFi Reference garantieren perfekte Übertragung von Audio-Signalen. Auch für die Produktpräsentationen von Synthax auf den Norddeutschen HiFi-Tagen kommen Mogami-Kabel zum Einsatz, sodass Besucher die exzellente Qualität selbst erleben können.

Synthax Produkt-Highlights live erleben

Die Norddeutschen HiFi-Tage 2017 finden am 4. und 5. Februar 2017 im Holiday Inn in Hamburg statt (Billwerder Neuer Deich 14, 20539 Hamburg). Synthax und die Marken RME, Ultrasone, Violectric, IsoAcoustics, Mogami und MicW sind im ersten Stock zu finden. Weitere Informationen zu den Norddeutschen HiFi-Tagen 2017 gibt es auf www.hifitage.de





Seit mehr als 20 Jahren vertreibt die Synthax GmbH hochwertige Audiotechnik bekannter Marken in den Ländern Zentraleuropas. Als exklusiver Vertrieb von vielfach prämierten Herstellern wie RME, Ultrasone, Lehmann Audio und Mogami hat sich Synthax sowohl im Pro-Audio- als auch im HiFi-Segment einen guten Namen gemacht. Alle Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz Nahe München verbindet die Leidenschaft für Musik und Technik. Diese Kompetenz und das Engagement sind die Grundlage für professionelle Beratung und hohe Kundenzufriedenheit. Moderne Logistik und ein großer Lagerbestand garantieren zudem kurze Lieferzeiten und machen Synthax zu einem verlässlichen Partner für renommierte Fachhändler und namhafte Unternehmen der Audio-Branche.

Kommentare zur Pressemitteilung