Ökonomische Fertigungsprozesse in der Büromöbelindustrie durch intelligentes C-Teile-Management mit Hänel Lean-Liften®

Im mecklenburgischen Werk werden beim Hersteller von Büroeinrichtungen PALMBERG mit automatisierten Produktionsanlagen nach dem ?Stückzahl-Eins-Prinzip? oftmals Sonderwünsche zum Standard. Die Hänel Vertikallifte sorgen dabei für mehr Wirtschaftlichkeit bei der C-Teile-Materialwirtschaft, beim Ersatzteilmanagement der Maschinenanlagen sowie der Verwaltung von Schneidewerkzeugen in der Produktion.

PALMBERG

Nach der politischen Wende entstand die PALMBERG Möbel GmbH aus dem Schweriner Möbelwerk. PALMBERG gehört heute zu den bedeutendsten Unternehmen der deutschen Büromöbelindustrie. Am Produktionsstandort in Schönberg werden mit automatisierten Maschineneinrichtungen hochwertige und moderne Büroeinrichtungen gefertigt. Pro Tag werden rund 700 Tische, 800 Schränke und 300 Bürocontainer sowie mehrere Empfangstresen bei PALMBERG produziert. 21 werks-eigene LKWs verlassen täglich das Schöneberger Werk und liefern die hochwertigen Büroeinrichtungen deutschlandweit sowie in die angrenzenden Nachbarstaaten Niederlande, Belgien, Luxemburg und die Schweiz.

Optimierte C-Teile-Materialwirtschaft

Marketing-Leiter Stephan Kühl: ?Die Wunschliste unserer Kunden stellt oftmals individuelle Anforderungen, welche wir nicht immer mit einem verfügbaren Produkt aus unserem Programm bedienen können.? Zwischen 15 und 20 Prozent der gefertigten Möbel sind demzufolge Sonderlösungen. Täglich werden dafür im Sonderbau zirka 2.000 Bauteile zugeschnitten. Hinzu kommen täglich weitere 8.000 Bauteile für Standard-Produkte. Im Vordergrund der Fertigung steht also die maximale Verfügbarkeit des richtigen Artikels, in der richtigen Menge, am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt. ?Für unsere ´Just-in-Time´-Produktion wurde die manuelle C-Teile-Lagerhaltung in den Kunststoffregalbehältern zunehmend unübersichtlich und zeitintensiv. Die beiden Vertikallifte von Hänel garantieren hier Planungssicherheit. Jede Materialbewegung wird erfasst und dokumentiert. Die Protokollierung aller Bewegungen zusammen mit den relevanten Informationen garantiert eine moderne und transparente Chargenrückverfolgung?, bemerkt Stephan Kühl.



Von der Bereitstellung, Beschaffung, Ersatzteil-Lieferung bis zur Qualitätssicherung besitzen bei Änderungen des Bedarfs die Hänel Lean-Lifte® ein hohes Anpassungspotenzial und garantieren eine größtmögliche Liefer- und Versorgungssicherheit bei reduzierten Lagerbeständen und damit geringer Kapitalbindung.

Etwa 1.200 verschiedene C-Teile-Artikel für die Fertigung, wie z. B. Schrauben, Muttern, Schlösser oder Schutzkappen sind in den beiden Vertikalliften übersichtlich und geschützt untergebracht. Mit einer Stellfläche von rund 20 Quadratmetern ist die Platzersparnis enorm! Durch die höhenoptimierte Lagerhaltung wird der gesamte Raum bis zur Decke effizient genutzt und damit kostbare Lagerfläche eingespart. Durch Eingabe der Artikelnummern an der jeweiligen Lean-Lift® Steuerung werden die richtigen Container schnell zur Entnahmestelle befördert. ?Alle C-Teile werden verbrauchsnah disponiert, Bestände und Lagerung regelmäßig optimiert sowie Statistikdaten aktualisiert. Bei geänderten Anforderungen in der Produktion sind wir zudem mit den Lagersystemen von Hänel maximal flexibel und für die Zukunft bestens gewappnet?, unterstreicht Stephan Kühl.

Weiteres Optimierungspotenzial bietet die Automatisierung der Schnitt-stellen vom Warenwirtschaftssystem direkt zu den beiden Mikroprozessor-Steuerungen der Hänel Lean-Lifte®. In naher Zukunft kann so automatisiert mit dem Strichcode-Scanner komfortabel und direkt auf die Lagerplätze zugegriffen werden.

Sichere und kontrollierte Werkzeugverwaltung

Für die platzsparende, sichere und kontrollierte Verwaltung der Hand- und Schneidewerkzeuge, wie z. B. Sägeblätter, Zerspaner, Fügefräser oder Bohrer, wurde vor Kurzem ein weiterer Lean-Lift® im Produktionsbereich installiert. Der Leiter des technischen Anlagenmanagements, Michael Bergmann, hebt hervor: ?Bei den Vertikalliften können wir gewisse Werkzeuggruppen wiederum bestimmten Nutzergruppen zuweisen. Früher musste immer einer meiner Mitarbeiter vor Ort sein, um einen der beiden Räume aufzuschließen, falls ein Mechatroniker, Elektriker oder Produktionsvorarbeiter einen Bohrer benötigte. Mit dem Hänel Lean-Lift® wird dies flexibler und ressourcenschonender geregelt: Beim Werkzeuglift zum Beispiel erfolgt der kontrollierte Zugriff mit den barcodegestützten Ausweisen nur für unsere Meister, Mitarbeiter in der Produktion und meiner Abteilung. Diese wiederum können jeweils lediglich auf bestimmte Container zugreifen.?

Maximale Funktionalität der Werkzeugverwaltung von Hänel, welche in der Mikroprozessor-Steuerung integriert ist, garantiert die leicht zu bedienende Benutzeroberfläche der Hänel Steuerung an der Entnahme. Ein- und Auslagerungen werden mit den barcodegestützten Etiketten der Werkzeugboxen sicher und schnell durchgeführt und an der Hänel Steuerung komfortabel in der Werkzeugverwaltung erfasst und dokumentiert.

Effizientes Ersatzteilmanagement

Im Lean-Lift® der Schlosserei sind durch die höhenoptimierte Einlagerung der Container auf engstem Raum rund 2.200 Ersatz- und Wartungsteile für die Produktionsanlagen auf einer geringen Stellfläche platzsparend untergebracht. Wartungsartikel, wie Wälzlager, LEDs, Zahn- und Keilriemen oder Antriebstechnik (Elektromotoren) sind in unterschiedlichen Kategorien auf 30 Containern verteilt. Sechs zusätzliche Container sind für sperrige Werkzeuge und die Handmaschinen reserviert. Mit den beidseitig abklappbaren Auflageschienen können schwere Artikel durch Ausziehen des Containers bequem entnommen werden.

Anhand dieser Kategorien-Einteilung wird das Auffinden des richtigen Artikels in kürzester Zeit gewährleistet. Die Entnahme von Kleinteileartikeln, wie Wälzlager oder C-Teile wird durch das Scannen der barcodegestützten Lagerplatz-Etiketten bestätigt und per FTP an das PPS-System übertragen. Größere Ersatzteile wie Elektromotoren

werden an der Hänel Steuerung inventarisiert. Wie bei den beiden Vertikalliften in der Materialwirtschaft bietet auch hier die Schnittstelle zum PPS-System ideale Voraussetzungen.

Fazit

Die maßgeschneiderten Intralogistik-Lösungen von Hänel optimieren die C-Teile-Materialwirtschaft in der Fertigung, das Ersatzteilmanagement und die Werkzeugverwaltung beim Büromöbelhersteller PALMBERG. Mit Unterstützung der Hänel Lean-Lifte® werden Prozesse vereinfacht, ein Maximum an Versorgungssicherheit erreicht und mehr Transparenz in der Beschaffungskette realisiert. Unmittelbare Konsequenz: Kostenreduktion und Ressourceneinsparung im Bereich Produktion, Materialfluss und Einkauf. ?Zurzeit bestücken wir im Werk II zwei neue Vertikallifte von Hänel mit Zubehörteilen der dort gefertigten Büro-Trennwände?, zeigt sich Stephan Kühl zufrieden.



Hänel Büro- und Lagersysteme

Ein Unternehmen mit Tradition und Zukunft

Bereits seit den 50er Jahren steht der Name Hänel für innovative Lösungen in der automatisierten Akten-und Material-Bereitstellung.

Heute sind wir einer der führenden Anbieter weltweit in unserer Branche.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte und Software bieten wir heute schon Lösungen für die Anforderungen von morgen.

Bei allem Fortschritt sind wir uns der Verantwortung für die Umwelt bewusst und streben in Entwicklung und Produktion eine möglichst hohe Umweltverträglichkeit an. So hat Hänel als erster Anbieter in der Vertikallift-Technologie mit dem EcoDrive® ein System entwickelt, bei dem die Energie des herabfahrenden Extraktors wieder in elektrische Energie umgewandelt und an das Stromnetz abgegeben wird. Auch dies ist ein Beitrag, Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen.

Der Leitspruch des Firmengründers Gerhard Hänel ?Nichts halb zu tun ist edler Geister Art? bestimmt bis heute unser Tun. Auch in Zukunft werden wir effiziente, ergonomische und platzsparende Lagerlösungen für Ihre Intralogistik und Büro-Organisation entwickeln.





